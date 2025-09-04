Estos son los ganadores del concurso FotoNatura de Puçol

Amparo Soriano Claramunt y Rafael Torres Iranzo han sido los ganadores de la sexta edición del concurso FotoNatura, organizado cada verano por el Ayuntamiento de Puçol para fomentar el paisaje de la población. Previamente, las 30 imágenes elegidas se han expuesto en la Sala Blava de la playa durante julio y agosto.

Potenciar los valores medioambientales del término municipal de Puçol, con ese objetivo nació en 2020 el concurso FotoNatura. La playa, el marjal dels Moros, el monte Picayo, la huerta, las aves y las plantas han sido los protagonistas de las fotos que se han ido exhibiendo en las ediciones anteriores. En 2025, se han presentado un total de 47 autores, cada uno de ellos con varias fotos, de las cuales se han seleccionado las 30 imágenes expuestas en la Sala Blava del Espai Voramar durante los meses de julio y agosto.

Para potenciar también la participación del público, todos los asistentes podían votar su foto favorita. Se han alcanzado en esta edición un total de 133 votos. El 29 de agosto, el jurado del concurso (compuesto por técnicos de Turismo, Promoción Económica y Comunicación) revisó las votaciones, lo que dio como ganadora a Amparo Soriano Claramunt, una vecina de 91 años que ha venido participando en las ediciones anteriores y que, «pese a que tengo que llevar un carrito para salir a la calle, mis hijos y nietos me ayudan para poder hacer fotos al atardecer, cuando se obtiene un especial colorido», dijo.

El jurado también concedió un accésit a Rafael Torres Iranzo, vecino de la población que ha vivido 22 años en Picanya y que ha vuelto a Puçol tras la dana: «Me gusta mucho la fotografía, pero no había participado antes en este concurso veraniego. Esta edición me lo he tomado con seriedad y he presentado cuatro fotos, entre ellas el amanecer en el marjal dels Moros, que ha sido la premiada».

El lunes 1 de septiembre, los concejales Elena Camarero y Adolfo León fueron los encargados de realizar la entrega de premios en la Sala Blava, aunque ya sin la exposición del sexto concurso, porque los autores han pasado a recoger sus imágenes… excepto las premiadas, que quedan en propiedad del ayuntamiento.