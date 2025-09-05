Cae una rama sobre un parque infantil de Massanassa

Por suerte todo se ha quedado en un susto. El Ayuntamiento de Massanassa ha tenido que precintar el parque de la Plaza País Valencià después de que una rama haya caído encima de uno de los juegos infantiles.

En concreto se trata de una torre que acaba en un tobogán pequeño, adecuado para los niños de mas corta edad. La rama, de grandes dimensiones, ha ocupado por completo todo el juego infantil, aunque no ha llegado a arrancarse del tronco principal.

Por fortuna no había ningún pequeño justo en el columpio, cuando la rama se ha venido abajo, tampoco se ha producido, a priori, ningún desperfecto visible en el juego infantil. Tras conocer el suceso, el Ayuntamiento de Massanassa ha enviado a la Policía Local, que ha decidido precintar el parque por prevención. También ha enviado a operarios de la brigada municipal para retirar la rama.