El Consell reparará de urgencia el colector del sistema de saneamiento de la Pobla de Farnals

El Consell ha ratificado la contratación de emergencia de la reparación del colector del sistema de saneamiento de La Pobla de Farnals, en los términos municipales de Massalfassar y El Puig de Santa María, por un importe de 958.955 euros, de los que 46.706 son para la dirección facultativa.

La red de colectores generales del sistema de saneamiento de La Pobla de Farnals cuenta con 27 años de funcionamiento y los trazados transcurren por campos de cultivo y marjales. Además, su proximidad a la costa ha favorecido el deterioro del colector debido, tanto a la cercanía del nivel freático, como a la escasa pendiente en algunos tramos que ha generado un incremento de sulfhídrico en los colectores.

Asimismo, el ataque fisicoquímico al fibrocemento en algunos tramos se encuentra totalmente desmaterializado y es la bóveda del terreno la que hace de canalización, siendo los desprendimientos del terreno habituales en épocas de abundantes lluvias e impiden el correcto funcionamiento hidráulico de la infraestructura.

Con motivo de las fuertes lluvias, durante el mes de julio de 2025, se han producido afecciones en diferentes colectores como el tramo 3 y 4 en Massalfassar y el 7 en El Puig de Santa María en el Sector SP5 y en el de la Avenida Tramuntana.

Mediante este contrato de emergencia se realizarán una serie de intervenciones como el alquiler, suministro e instalación del sistema de entibación cuajada mediante paneles de acero, la extracción, retirada y adecuada gestión de la actual tubería de fibrocemento o la colocación de nuevas tuberías.