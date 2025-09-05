Un nuevo festival de artes escénicas llenará de danza Catarroja

Catarroja estrenará este año FesArt, el nuevo festival de artes escénicas que convertirá calles y plazas en escenarios al aire libre del 26 al 28 de septiembre de 2025. La programación reúne circo, danza, teatro de improvisación y actividades comunitarias para todos los públicos, una iniciativa impulsada por los profesionales catarrojenses de la danza Rafael Perets y Melissa Usina.

«Necesitamos una reconstrucción también emocional desde la Cultura para reforzar la cohesión social tras la dana», ha subrayado Dolors Gimeno, concejala de Cultura, quien ha remarcado que, a pesar de que algunos espacios culturales aún están en rehabilitación, «las plazas y los parques se convierten en escenario con una programación de calidad que también ayuda a reflotar la industria cultural».

El festival arrancará el viernes 26 de septiembre, a las 19.00 horas, en la plaza del Mercat, con la presentación oficial y una Gala de escuelas y artistas afectados, además de la actuación de jóvenes talentos, una muestra del compromiso del certamen con las nuevas generaciones y la comunidad cultural local.

Cartel del FesArt / L-EMV

Al día siguiente, sábado 27, la jornada comenzará a las 11.00 h en el Parque de les Barraques con un programa coral que reunirá a Tariki Art Company, Mano a Mano Danza y Meraki Cía.. Meraki presentará “GENZAI”, una pieza con influencias japonesas para tejer pasado y futuro en un presente compartido, donde dos momentos vitales dialogan desde la empatía. Mano a Mano propone “Entre besos y arañazos”, un duelo sin motivos que transforma la jota en un ring y viceversa, entre electrónica y folclore, arañazos que acaban en abrazos, y una energía que oscila entre la extenuación y la ternura.

La tarde del sábado llegará el circo familiar de La Trócola con “Potted”, a las 19.00 h en el Parque de les Barraques. La compañía alicantina, referente en la investigación con objetos y lenguajes escénicos, pone en crisis el sentido de las cosas para llegar a su esencia y establecer una conexión directa con el público, con ritmo e impacto visual. A continuación, a las 21.00 h, la plaza de la Llotgeta acogerá el teatro de improvisación de SUBIT!, un show en clave de humor donde el público es parte fundamental y cada función es irrepetible.

El domingo, FesArt abrirá la jornada con un taller comunitario y espectáculo familiar en el Parque del Secanet a las 11.00 h, pensados para todos los públicos y con vocación participativa. El cierre del festival llegará a la plaza del Mercat a las 20.00 h con BotProject y su “Collage 2024”, con acrobacia, trampolín, equilibrios y humor en una revisión del clásico que la compañía ha llevado por Europa desde 2008, con más de 200 representaciones y reconocimientos como el Premio del Público del Festival de Villanueva de la Serena.

«Es la primera edición de FesArt y queremos que sea recordada por la alegría de volver a llenar la calle de cultura», ha añadido Dolors Gimeno, «una apuesta sostenida con el apoyo de la Diputación de Valencia y del Ministerio de Cultura y abierta a vecindario y visitantes».

Programa

Viernes, 26 de septiembre

19.00 h • Plaza del Mercat — Presentación del festival con Gala de escuelas y artistas afectados y actuación de jóvenes talentos.

Sábado, 27 de septiembre

11.00 h • Parque de les Barraques (acceso libre) — Tariki Art Company, Mano a Mano Danza: “Entre besos y arañazos” y Meraki Cía.: “GENZAI”.

19.00 h • Parque de les Barraques — La Trócola: “Potted” (circo familiar).

21.00 h • Plaza de la Llotgeta — SUBIT!: Espectáculo de improvisación.

Domingo, 28 de septiembre

11.00 h • Parque del Secanet — Taller comunitario y espectáculo familiar.

20.00 h • Plaza del Mercat — BotProject: “Collage 2024” (circo de trampolín y acrobacias).

FesArt es el Festival de artes escénicas de Catarroja, organizado por la Concejalía de Cultura, con el apoyo de la Diputación de Valencia y el Ministerio de Cultura.