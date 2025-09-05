Un nuevo festival de artes escénicas llenará de danza Catarroja
FesArt se celebrará del 26 al 28 de septiembre en una primera edición impulsada por los profesionales de la danza Rafael Perets y Melissa Usina
Catarroja estrenará este año FesArt, el nuevo festival de artes escénicas que convertirá calles y plazas en escenarios al aire libre del 26 al 28 de septiembre de 2025. La programación reúne circo, danza, teatro de improvisación y actividades comunitarias para todos los públicos, una iniciativa impulsada por los profesionales catarrojenses de la danza Rafael Perets y Melissa Usina.
«Necesitamos una reconstrucción también emocional desde la Cultura para reforzar la cohesión social tras la dana», ha subrayado Dolors Gimeno, concejala de Cultura, quien ha remarcado que, a pesar de que algunos espacios culturales aún están en rehabilitación, «las plazas y los parques se convierten en escenario con una programación de calidad que también ayuda a reflotar la industria cultural».
El festival arrancará el viernes 26 de septiembre, a las 19.00 horas, en la plaza del Mercat, con la presentación oficial y una Gala de escuelas y artistas afectados, además de la actuación de jóvenes talentos, una muestra del compromiso del certamen con las nuevas generaciones y la comunidad cultural local.
Al día siguiente, sábado 27, la jornada comenzará a las 11.00 h en el Parque de les Barraques con un programa coral que reunirá a Tariki Art Company, Mano a Mano Danza y Meraki Cía.. Meraki presentará “GENZAI”, una pieza con influencias japonesas para tejer pasado y futuro en un presente compartido, donde dos momentos vitales dialogan desde la empatía. Mano a Mano propone “Entre besos y arañazos”, un duelo sin motivos que transforma la jota en un ring y viceversa, entre electrónica y folclore, arañazos que acaban en abrazos, y una energía que oscila entre la extenuación y la ternura.
La tarde del sábado llegará el circo familiar de La Trócola con “Potted”, a las 19.00 h en el Parque de les Barraques. La compañía alicantina, referente en la investigación con objetos y lenguajes escénicos, pone en crisis el sentido de las cosas para llegar a su esencia y establecer una conexión directa con el público, con ritmo e impacto visual. A continuación, a las 21.00 h, la plaza de la Llotgeta acogerá el teatro de improvisación de SUBIT!, un show en clave de humor donde el público es parte fundamental y cada función es irrepetible.
El domingo, FesArt abrirá la jornada con un taller comunitario y espectáculo familiar en el Parque del Secanet a las 11.00 h, pensados para todos los públicos y con vocación participativa. El cierre del festival llegará a la plaza del Mercat a las 20.00 h con BotProject y su “Collage 2024”, con acrobacia, trampolín, equilibrios y humor en una revisión del clásico que la compañía ha llevado por Europa desde 2008, con más de 200 representaciones y reconocimientos como el Premio del Público del Festival de Villanueva de la Serena.
«Es la primera edición de FesArt y queremos que sea recordada por la alegría de volver a llenar la calle de cultura», ha añadido Dolors Gimeno, «una apuesta sostenida con el apoyo de la Diputación de Valencia y del Ministerio de Cultura y abierta a vecindario y visitantes».
Programa
Viernes, 26 de septiembre
19.00 h • Plaza del Mercat — Presentación del festival con Gala de escuelas y artistas afectados y actuación de jóvenes talentos.
Sábado, 27 de septiembre
11.00 h • Parque de les Barraques (acceso libre) — Tariki Art Company, Mano a Mano Danza: “Entre besos y arañazos” y Meraki Cía.: “GENZAI”.
19.00 h • Parque de les Barraques — La Trócola: “Potted” (circo familiar).
21.00 h • Plaza de la Llotgeta — SUBIT!: Espectáculo de improvisación.
Domingo, 28 de septiembre
11.00 h • Parque del Secanet — Taller comunitario y espectáculo familiar.
20.00 h • Plaza del Mercat — BotProject: “Collage 2024” (circo de trampolín y acrobacias).
FesArt es el Festival de artes escénicas de Catarroja, organizado por la Concejalía de Cultura, con el apoyo de la Diputación de Valencia y el Ministerio de Cultura.
