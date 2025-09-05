Paloma San Basilio encabeza la programación del Gran Teatre de Paterna

El Ayuntamiento de Paterna estrena la programación del Gran Teatre para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 con una selección de obras interpretadas por grandes actores de la talla de Carlos Hipólito o Paloma San Basilio.

Esta última representará a Dulcinea en la obra homónima el 28 de noviembre. Representará a "esa mujer ideal, forjada a golpe de tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo, y nos contará su historia desde otro ángulo".

Otra obra destacable para el 7 de noviembre es "Música para Hitler", con Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla como reparto y esta sinopsis que no deja indiferente a nadie: "El violonchelista, compositor y director de orquesta Pau Casals se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Con todos sus recursos y mucho empeño se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias".

Elenco de "Música para Hitler" / L-EMV

Para los más pequeños

Los niños y niñas también podrán disfrutar de una programación más acorde a su edad como la obra "Pinocho, vamos a contar mentiras", el 9 de noviembre a las 18h. En esta representación "Sofía, una niña traviesa y mentirosa, conocerá a Stefano, un marionetista misterioso que le enseñará una lección inolvidable sobre las consecuencias de mentir. Stefano le contará la historia de Pinocho, el niño de madera que deseaba ser un niño de verdad. A través de las aventuras de Pinocho, Sofía comprenderá que la mentira solo trae problemas, y que no es el mejor vehículo para esconder el acoso escolar que recibe por parte de sus compañeras de clase".

Eva Cuevas y José Blasco en "Pinocho vamos a contar mentiras" / L-EMV

Esta obra la realizarán antiguos y actuales alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Paterna, que este año celebra sus 25 años.

En diciembre, los pequeños podrán disfrutar de la historia de "Peter Pan y los Libros Perdidos", donde "varios personajes de conocidos libros de cuentos salen de sus páginas al mundo real, pues los han encerrado en una gruta y ya nadie lee sus historias. Averiguarán lo que sucede: la Inteligencia Artificial está sustituyendo a los libros de cuentos".

Más que teatro

Además de obras de teatro, los interesados en la programación de este teatro podrán disfrutar también del ballet "El Cascanueces", interpretado por la International Ballet Company. Los bailarines Cristina Terentiev y Alexandru Balan son los protagonistas de esta historia en la que a Clara le regalan un prqueño cascanueces por Navidad y, junto a él, vive una gran aventura.

Representación del Cascanueces / L-EMV

También habrá circo de la mano de los payasos Juanfran Sáez, Alberto Jiménez de Dios y Roberto Costa; la cantante Laura Renard y los artistas Pedro Moya, Diana Abad, Ángela Sáez y Darian Cobos. Se podrá disfrutar de acrobacia, equilibrio, magia y grandes ilusiones el 2 de enero.

Las entradas para las actuaciones se pondrán a la venta a partir del 4 de octubre para los eventos que se celebren hasta el 31 de diciembre.