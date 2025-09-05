Paterna invertirá 2,5 millones de euros en sus áreas industriales en dos años

El Ayuntamiento de Paterna invertirá cerca de 2,5 millones de euros en nuevas actuaciones de mejora de sus áreas industriales, gracias a la concesión de las ayudas del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace), cofinanciadas por el consistorio.

Como novedad, esta convocatoria del Ivace es plurianual, por lo que los proyectos se desarrollarán entre 2025 y 2026.

El presupuesto total de los proyectos asciende a 2.471.765,40 euros, de los que el Ivace aporta 1.685.187 euros. El ayuntamiento complementará la inversión con 114.152,93 euros más una aportación adicional de 672.425,47 euros con cargo a los presupuestos municipales.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo recuerda que tanto Fuente del Jarro como el Parque Tecnológico ya ostentan la calificación de Zonas Industriales Avanzadas de la Generalitat y que, "con toda probabilidad, a ellas se sumará el Parque Empresarial Táctica”, al mismo tiempo que ha insistido en que “es necesario seguir incrementando el atractivo de nuestras áreas industriales tanto para mantener la actividad de las empresas ya instaladas como para captar nuevas inversiones que generen empleo de calidad en Paterna".

Principales actuaciones previstas

Entre las actuaciones previstas figura la mejora de la recogida de aguas pluviales en Fuente del Jarro. Se construirá una balsa de laminación para dar solución definitiva a los problemas de inundaciones en la calle Ciutat de Barcelona. La obra requerirá una inversión extra de 650.000 euros, que asumirá el consistorio.

También destaca la creación de zonas verdes y espacios de convivencia con el objetivo de que los trabajadores disfruten de áreas de descanso en entornos agradables y de integrar estas áreas empresariales en el tejido urbano. En este marco se desarrollará también la 1ª fase del Plan Director de Infraestructuras Verdes del Parque Tecnológico, impulsado por la EGM en 2023 y cofinanciado por el Ayuntamiento.

Otra de las actuaciones previstas es la ejecución de la 2ª fase del Bulevar Pla de Pou, intervención que transformará este importante acceso al polígono Fuente del Jarro y al Parque Empresarial Táctica en un vial urbano moderno y estético, mejorando su imagen y funcionalidad y la adecuación de solares municipales para aparcamientos públicos en el Parque Tecnológico, habilitando nuevas plazas para facilitar la movilidad y accesibilidad en las zonas industriales.