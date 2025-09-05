Todo preparado para la vuelta al cole en Alboraia

La vuelta al cole de Alboraia ya está lista para los alumnos y alumnas que empezarán las clases este mismo lunes. El ayuntamiento ha estado trabajando durante todo agosto, aprovechando las vacaciones de verano del alumnado y profesorado, para realizar importantes trabajos de mantenimiento en los colegios públicos a través de la empresa municipal Egusa.

Las labores se han dado principalmente en el CEIP Cervantes, el centro con más años. Los operarios han pintado las aulas, sustituido el césped que sirve a los patios de juego infantil que acompañan a cada clase, aseado la vegetación y tratado las moreras contra plagas y quitado el deteriorado parque del patio de infantil, sustituyéndolo temporalmente por un césped donde pueden jugar en el recreo mientras se ultiman los nuevos juegos a colocar a través de un contrato con la Diputación de Valencia.

En la recta final de septiembre, los trabajos también han llegado al CEIP Ausiàs March y CEIP La Patacona, si bien Egusa ya se está preparando para atajar incidencias comunicadas por la dirección durante las próximas semanas, especialmente en el segundo centro.

Nuevo sistema de mantenimiento

"Ha sido un esfuerzo bastante importante que abordamos cada verano aprovechando la ausencia vacacional de profesorado y alumnado por su seguridad y que este año hemos efectuado con aún más ganas", explica un alcalde, Miguel Chavarría, agradecido por el esfuerzo común de los operarios, personal de limpieza y profesorado. "Tenemos pendientes más trabajos que irán haciéndose durante el año, por supuesto, y de una forma que queremos potenciar", anuncia.

Ultiman los detalles en las aulas del colegio público de Alboraia. / A.A.

En este sentido, Chavarría hace referencia al nuevo sistema establecido en coordinación con la dirección de los tres colegios: un canal único por el que enviar las necesidades de mantenimiento y un inspector de Egusa que acudirá una vez a la semana a supervisar y revisar los trabajos, comprobar que se han efectuado y recoger sugerencias. La iniciativa pretende agilizar y aumentar la eficiencia y eficacia de los trabajos y su comunicación.