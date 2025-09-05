Quart de Poblet refuerza la presencia policial durante las fiestas patronales para garantizar la seguridad

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha celebrado una reunión con los responsables de los cuerpos policiales para acordar el refuerzo de efectivos en el dispositivo especial previsto para las fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos, que se celebran del 5 al 14 de septiembre.

La sesión de coordinación, entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, tiene como objetivo organizar un dispositivo de seguridad que cubra todos los actos previstos, con especial atención a los puntos de mayor afluencia, zonas de ocio familiar y accesos al recinto de conciertos, en todas las franjas horarias.

Líneas de actuación

Entre las principales líneas de actuación acordadas, destacan el refuerzo de efectivos, el incremento de patrullas preventivas y de proximidad, así como los puestos de emergencia y servicios de atención ciudadana. En este sentido, se establecerá un canal de comunicación y coordinación con los Puntos Violeta, desplegados durante los conciertos en Roll de les Eres.

De esta forma, la coordinación operativa será continua entre Policía Nacional y Policía Local, y se reforzará la seguridad en espacios de ocio, actividades culturales y desfiles, así como en puntos de información para ciudadanos y visitantes.

La reunión ha contado con la presencia de la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora; el primer teniente de Alcalde y concejal de Políticas de Juventud, Juanjo Susín; el comisario de la Policía Nacional; la inspectora jefa de la brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional; el comisario jefe de la Policía Local; y el intendente de la Policía Local, así como representantes de servicios municipales encargados de la seguridad ciudadana y la convivencia.

Se recuerda a la población que, durante las fiestas, se mantendrán canales de información abiertos a través de las redes oficiales del Ayuntamiento y del cuerpo de seguridad, con avisos sobre cambios de itinerarios, horarios y recomendaciones de seguridad.