El tardeo Remember llega a Torrent

Torrent se prepara para vivir una jornada musical histórica con la llegada, por primera vez, del auténtico y original Tardeo Remember®, un evento que se ha consolidado en la Comunitat Valenciana como referente del ocio intergeneracional y que aterriza en la ciudad el próximo sábado 4 de octubre de 2025, a partir de las 17:00 horas, en el recinto del Ágora.

El espectáculo reunirá sobre el escenario a algunos de los nombres más destacados de la escena valenciana: Víctor Pérez (The Face / Sonido de Valencia), Vicente Ferrer (Bananas / Homenaje a la Ruta), Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), Inma Eyes (Dona Festival / ProDj), Jesús Brisa (Espiral) y Sergi Val (Remember de Les Arts). Un cartel de lujo que promete hacer vibrar al público con los grandes himnos de los años 90 y 2000.

El evento contará con un gran despliegue técnico, con sonido profesional, iluminación de última generación y un montaje pensado para que los asistentes vivan una auténtica experiencia sensorial. Además, se habilitará una zona gastronómica dentro del recinto, lo que permitirá cenar sin perderse ninguna de las actuaciones.

Más allá de la música, la organización ha diseñado una experiencia completa, en la que el público será el verdadero protagonista. Tal y como ocurre en otras ediciones, se espera una gran participación, con la entrega y la energía de los asistentes como sello distintivo del evento.

La elección del recinto del Ágora, junto al Parc Central, facilita la accesibilidad al evento, ya que se encuentra bien conectado tanto en transporte público como privado. La Línea Verde de TorrentBus, con parada en Parc Central, y las estaciones de Metrovalencia Torrent y Torrent Avinguda permitirán un acceso cómodo desde toda la ciudad y localidades cercanas. Además, el recinto cuenta con aparcamiento en las inmediaciones y parada de taxis cercana, aunque se recomienda el uso del transporte público o el coche compartido para favorecer la sostenibilidad y la comodidad de los asistentes. Con la llegada del ‘Tardeo Remember Torrent’, la ciudad suma un nuevo hito en su programación cultural, convirtiéndose en escenario de una cita que hará historia y que promete consolidarse en próximas ediciones.

INFORMACIÓN DEL EVENTO

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

Hora de inicio: 17:00 h

Lugar: Recinto del Ágora (junto a Parc Central)

Artistas confirmados: Víctor Pérez, Vicente Ferrer, Arturo Roger, Coqui Selection, Inma Eyes, Jesús Brisa y Sergi Val

Entradas: disponibles en enterticket.es (se recomienda compra anticipada)

Acceso:

·Transporte público: TorrentBus (Línea Verde, parada Parc Central) y MetroValencia (Torrent y Torrent Avinguda, líneas 1, 2 y 7).

·Vehículo privado: aparcamiento en las inmediaciones y parada de taxis cercana.