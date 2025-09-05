Torrent, escenario de película

Torrent se convierte esta semana en un escenario de película. Literalmente. Y es que esta semana se inicia en la ciudad de l'Horta Sud el rodaje de un thriller dramático sobre una juventud que afronta el día a día con una máscara digital, Vidres en la piscina. La película generacional ha sido impulsada por la empresa valenciana Dacsa Produccions en colaboración con la colombiana PFM Producciones.

El largometraje será dirigido por la valenciana Ruth Caudeli Martí a partir de un guion del también valenciano Javier Artigas sobre un adolescente solitario y un grupo de chavales sin conexión aparente que entablan una relación tóxica a partir de un caso de catfishing. En esta práctica fraudulenta una persona crea una identidad falsa en línea, a menudo a partir de fotos y datos de otros usuarios, para manipular o estafar a una víctima en relaciones emocionales o financieras.

Rodaje de una película en Torrent. / A.T.

"El acoso cibernético, especialmente en generaciones jóvenes, tiene hoy en día muchas formas (unas más desconocidas que otras) y es importante visualizarlas. Al plasmar en imágenes ciertas circunstancias y problemáticas ponemos el foco para generar conciencia y reflexión al respecto", valora la realizadora del filme.

Un curso de formación para el casting

La historia, contada con un pulso narrativo contemporáneo y honesto, está protagonizada por un elenco de actores noveles escogidos a partir de un curso de formación que fue iniciativa de Dacsa Produccions. Las clases fueron desarrollada ex profeso para el casting de la película por el estudio actoral Set de Cinema e impartidas por Silvia Santamaria y la directora Ruth Caudeli Martí. También participaron el guionista Javier Artigas, el director de fotografía Daniel Moreno y el coproductor Xavier Crespo.

“Buscábamos un grado de verdad extrema para la película y ello implicaba salirse del molde de las caras conocidas. Esta intención nos llevó a abrir el espectro y salirnos de las formas tradicionales de hacer casting, además de darle la oportunidad a nuevos talentos que a veces no tienen acceso a este tipo de proyectos”, ha explicado la realizadora.

La formación les permitió trazar las relaciones de los personajes desde mucho tiempo antes. Como resultado, se forjaron vínculos reales de amistad que partían de las relaciones personales surgidas durante el curso. “Así hemos llegado a un elenco fresco con conexiones fuertes extremadamente orgánicas”, agradece Caudeli Martí.

Rodaje de una película en Torrent. / L-EMV

Los jóvenes talentos surgidos del curso fueron Natalia Lasort, María Guerra, Joel Montalt, Julieta Betancor y Helios Martos. Al grupo se sumó el joven actor catalán Mauro Vélez, protagonista de Petricor (Pol Sánchez, 2021) y Hacerse el muerto (David Bustos, 2019). Frente a ellos, dos actrices colombianas consolidadas: Flora Martínez, conocida por su papel protagonista en Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 2005) y por colaboraciones con, entre otros, Bigas Luna y Vicente Aranda, y Camila Jurado, que ha participado en proyectos televisivos en plataformas como HBO, Netflix y Prime Video.

“Esta interacción es realmente interesante porque se mezcla la experiencia y el saber estar con la frescura y la espontaneidad. Se nutren en ambas direcciones y eso permite un aprendizaje y una salida de la zona de confort en ambos casos”, ha destacado la cineasta valenciana.

En valenciano y en solidaridad con la dana

El rodaje se desarrollará durante cuatro semanas en localizaciones de Torrent en su mayoría, así como en la ciudad de València y en espacios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia, como los Cines MN4 de Alfafar. El largometraje se rodará en valenciano en su casi totalidad, lo que dice mucho, en opinión de sus productores sobre la normalidad del plurilingüismo en el audiovisual español. En la implicación de la productora colombiana PFM Producciones tuvo mucho peso el guion de Artigas, por tratar una verdad incómoda cercana a experiencias que se repiten en diferentes latitudes.

Vidres en la piscina cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura y la participación de Televisión Española y À Punt. 39 Escalones se hará cargo de la distribución en España y Soul Pictures, de las ventas internacionales.

Rodaje en Torrent. / A.T.

Sobre la directora

Ruth Caudeli Martí es directora, guionista y productora queer. Ha escrito y dirigido los largometrajes ¿Cómo te llamas? (2018), Segunda estrella a la derecha (2019), Leading Ladies (2021, Mención Especial del Jurado Zonazine Málaga a todo el reparto) y Petit mal (2022), estrenado en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York. Sus películas se han mostrado también en más de 100 festivales internacionales, como los de Málaga, Palm Springs, Guadalajara, Outfest de Los Angeles y Frameline. Así mismo, ha sido candidata al Premio Sebastiane Latino del Festival de San Sebastián y los Premios Platino y los Macondo de la Academia de Cine Colombiana en diferentes categorías.

En 2019, Indiewire la nombró “una de las directoras LGBTQ que tener en cuenta”. Sus producciones destacan por contar historias que ponen a la mujer queer real en el centro de las narrativas.

Tiene en postproducción su próximo largometraje, La misma estación, y su primer proyecto documental, Mírame.