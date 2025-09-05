Vaivén
El tren fantasma por el que todo el mundo pregunta
Un convoy de cercanías permanece parado sobre el puente de la carretera de Picanya varios días
Es imposible no salir o entrar a València por la carretera de Picanya y no preguntarte, ¿qué hace ese tren abandonado parado en el puente?.
Es inevitable no reducir la marcha de conducción y empezar a mirarlo, intentando, primero descartar que hay pasajeros dentro, y después ver qué tipo de tren es y cuál es su destino. Justo al lado se ve la parada de metro de Sant Isidre, lo que hace pensar, sobre todo del tiempo de reconstrucción dana en el que estamos, que es una nueva avería que seguro perjudica a los usuarios, pero al entrar en la página de incidencias de metrovalencia, no hay ningún aviso.
Algo lógico teniendo en cuenta que no es un tren de la línea de metrovalencia, sino de cercanías. En concreto de la línea C3 de Valencia-Aldaia, ya recuperado en diciembre. ¿Pero por qué permanece parado ahí varios días?. Pues desde Renfe nos dan la explicación: se trata de una vía muerta, y se deja ahí a un convoy de reserva en el caso de que alguno de los más de 30 trenes que circulan diariamente se averíe.
No obstante, la imagen es inusual, porque anteriormente estos trenes de reserva se quedaban en el apeadero Fuente San Luis, pero debido a las obras que se están realizando, se ha reducido la capacidad y se ha decidido de momento dejar ese convoy de reserva "aparcado" en esa vía muerte sobre el puente de la carretera de Picanya.
La realidad es que su estado, todo lleno de grafitis, le confieren una apariencia "fantasmal" que alimenta todo tipo de teorías sobre su presencia encima del puente, mucho más atractivas que la realidad.
