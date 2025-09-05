Los vecinos del centro de Paterna piden que el ayuntamiento pague la protección de la Cordà

La asociación vecinal Barrio Centro de Paterna ha emitido un comunicado en el que denuncian "el lado oscuro de la Cordà" y enumeran una serie de reivindicaciones al ayuntamiento. En el escrito, lamentan, en primer lugar, que son los vecinos los que deben asumir el coste completo para proteger sus hogares y piden que sea el consistorio quien costee estos enrejados, chapas y maderas. "Mientras el ayuntamiento presume de protocolos de seguridad y limpia las placas de los tiradores (que no coinciden con la ubicación actual), los residentes cargan con el peso económico de la fiesta central", critican.

En segundo lugar, señalan que en los últimos años, "la promoción por tener la Cordà 'más grande del mundo' ha llevado a aumentar al máximo la pólvora y ampliar la zona de tiradores". Esta circunstancia, lamentan desde la asociación, "ha multiplicado los riesgos: incendios en balcones y solares, palmeras ardiendo, fachadas con cicatrices que nunca se eliminarán o cristales rotos y cables chamuscados". La zona de fuego, aseguran, ha aumentado, pero la "inversión en los vecinos, no". "Nos vemos encerrados en nuestras casas durante horas, confiando en un protocolo de seguridad que ha sido expuesto a los vecinos por primera vez este año", critican.

"Batalla administrativa"

Tras la fiesta, dice por último la asociación de vecinos, comienza "una batalla administrativa para que el ayuntamiento repare los desperfectos". Algunos vecinos insisten, "aún esperan indemnizaciones por daños de 2024. La respuesta habitual es el silencio o el pago parcial, nunca la compensación total, y mucho menos una indemnización por gastos recurrentes de limpieza, cortinas, filtros de aire, pintura, etc. Además, las quejas vecinales son ignoradas en plenos municipales, donde se desoye sistemáticamente a sus representantes", dicen.