El Centro de Atención Temporal de Emergencia (CATE) de Burjassot cerrará sus puertas este lunes tras nueve meses de atención a las personas afectadas por la riada más vulnerables y que no tenían alternativa habitacional tras perder el techo bajo el que dormían aquel fatídico 29 de octubre.

El centro, puesto en marcha por la Conselleria de Igualdad y que gestiona Cruz Roja en un edificio alquilado que es de propiedad privada, ha atendido a 180 personas que han ido volviendo poco a poco a su vida y a día de hoy solo quedan 15 personas dentro de este recurso. Los pocos afectados por la dana que residen allí abandonarán el albergue este lunes, cuando está prevista la clausura del recurso temporal. Con todo, lo harán con un sabor agridulce y tras haber interpuesto esta semana denuncias a la Policía Nacional por amenazas.

El conflicto tuvo lugar este miércoles por la tarde, cuando, según los afectados que han denunciado los hechos a la Policía Nacional, Diego y Encarna, se personaron en sus habitaciones el administrador del edificio, portavoz del propietario del mismo (la empresa alicantina Small Rent), junto a dos personas, que ellos identificaron como trabajadores de una empresa desocupación.

"¿Sabe lo que puede pasar si no abandona el centro?"

"Ellos mismos nos dijeron que eran de una empresa de desocupación, que venían a mediar y que querían asegurarse de que nos íbamos a ir", asegura Diego, uno de los residentes que ha interpuesto denuncia, en la que relata cómo le dijeron estos individuos "de muy malas formas": "¿Sabe lo que puede pasar si no abandona el centro?", algo que le hizo sentir intimidado, no solo por la "amenaza", sino por la manera en la que se movían y hablaban y porque lo hicieron delante de sus hijos de apenas dos años de edad.