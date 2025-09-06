El cierre de un centro de acogida de la dana acaba con denuncias a la Policía Nacional

El Centro de Atención Temporal de Emergencia (CATE) de Burjassot cerrará sus puertas este lunes tras nueve meses de atención a las personas afectadas por la riada más vulnerables y que no tenían alternativa habitacional tras perder el techo bajo el que dormían aquel fatídico 29 de octubre.

El centro, puesto en marcha por la Conselleria de Igualdad y que gestiona Cruz Roja en un edificio alquilado que es de propiedad privada, ha atendido a 180 personas que han ido volviendo poco a poco a su vida y a día de hoy solo quedan 15 personas dentro de este recurso. Los pocos afectados por la dana que residen allí abandonarán el albergue este lunes, cuando está prevista la clausura del recurso temporal. Con todo, lo harán con un sabor agridulce y tras haber interpuesto esta semana denuncias a la Policía Nacional por amenazas.

El conflicto tuvo lugar este miércoles por la tarde, cuando, según los afectados que han denunciado los hechos a la Policía Nacional, Diego y Encarna, se personaron en sus habitaciones el administrador del edificio, portavoz del propietario del mismo (la empresa alicantina Small Rent), junto a dos personas, que ellos identificaron como trabajadores de una empresa desocupación.

"¿Sabe lo que puede pasar si no abandona el centro?"

"Ellos mismos nos dijeron que eran de una empresa de desocupación, que venían a mediar y que querían asegurarse de que nos íbamos a ir", asegura Diego, uno de los residentes que ha interpuesto denuncia, en la que relata cómo le dijeron estos individuos "de muy malas formas": "¿Sabe lo que puede pasar si no abandona el centro?", algo que le hizo sentir intimidado, no solo por la "amenaza", sino por la manera en la que se movían y hablaban y porque lo hicieron delante de sus hijos de apenas dos años de edad.

"En ningún momento me he negado a abandonar el centro antes del cierre del mismo, estoy esperando una resolución de ayuda al alquiler para poder ir a un piso con mi familia", explica el afectado, al que según la conselleria se le han ofrecido varias alternativas (tal como consta en una carta del seguimiento individualizado de la conselleria) aunque las ha rechazado. Él, sin embargo, niega haber tenido ofertas y haberlas rechazado. La familia está a la espera de tramitar una ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Manises, donde residían antes de la dana.

De hecho, al presentar un precontrato este lunes en el consistorio, los Servicios Sociales de este ayuntamiento están tramitando de urgencia toda la documentación para que el lunes puedan tener un piso donde vivir, tal como han confirmado fuentes municipales a este diario.

Respecto al caso de Encarna, que vive con su novio Iván, ha rechazado varios recursos que le habían ofrecido, el último un albergue en Castellón y no sabe dónde irá cuando cierren el centro, a pesar de haber tenido ofertas de la conselleria. En su denuncia consta que se sintió intimidada por los dos varones de complexión corpulenta que fueron a pedirles explicaciones y presionarles para que se marcharan y por eso ha, dice, ha presentado la demanda.

La conselleria abre una investigación

Desde la Conselleria de Igualdad, tras ser conocedores de estos hechos que califican de "intolerables", han recordado que la entidad que gestiona el centro es Cruz Roja pero por su parte han abierto una investigación para esclarecer qué ha pasado y emitirán un informe.

Con todo, recuerdan que hace unos días, después de ofrecer distintos recursos a los 15 residentes que hasta hoy todavía están en el CATE (dos familias y personas solas en situaciones muy complicadas) y haber ayudado a más de 150 personas a recuperar su vida, se entregó una carta a cada unidad familiar con todas las alternativas que se les había ofrecido, así como comunicándoles el cierre del centro, tras un seguimiento individualizado de nueve meses, tal como ha podido comprobar este diario.

Nueve meses de atención continuada

Durante todo este tiempo, el centro puesto en marcha por la Generalitat Valenciana ha estado gestionado por Cruz Roja ha proporcionado alojamiento, manutención, atención psicológica, seguimiento social y actividades de ocio y tiempo libre y escolarización de niños y niñas que habían quedado desprotegidos.

Las personas que llegaron al CATE lo hicieron derivadas por los servicios sociales municipales, que no podían ofrecer recursos propios. De las más de 180 personas atendidas, algunas han cerrado el periodo en el CATE al regresar a sus casas o iniciar una nueva vida junto a sus familiares, y cerca de 100 han salido del centro con una alternativa habitacional estable proporcionada por la administración.

Las personas que permanecen en el recurso son dos familias y personas solas en situación especialmente compleja —un total 15 personas—, en algunos casos con un largo historial de exclusión. A todas ellas se les han ofrecido distintas soluciones habitacionales durante estos nueve meses, hasta cuatro recursos diferentes a algunas de ellas, siempre adaptados a sus circunstancias, y la mayoría han rechazado las opciones. Con todo, desde la Conselleria de Servicios Sociales se mantienen plazas reservadas en distintos recursos para poder ofrecerles de nuevo antes de culminar su estancia en el CATE.

Entre las historias, la Generalitat Valenciana se acuerda de Milton y Maricela, una joven pareja con dos hijas pequeñas y unas gemelas en camino. Apenas llevaban un mes en València cuando la dana destruyó su hogar. Gracias al CATE, pudieron aloarse en un entorno seguro, donde nacieron sus dos bebés, y, posteriormente, recibieron una vivienda de inclusión con acompañamiento social por parte de profesionales en Castelló para comenzar una nueva vida.

El cierre del centro, señalan desde la conselleria, "no es el final de un recurso, sino el resultado de una gestión comprometida, centrada en las personas". La Generalitat, concluyen, "reafirma su compromiso con las personas más vulnerables, especialmente en situaciones de emergencia, y continuará trabajando para que ninguna persona se quede atrás".