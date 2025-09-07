El alumnado del Xenillet empezará el curso en autobús para ir al colegio enfrente de sus casas

El CEIP Juan XXIII de Torrent no está dentro de los colegios afectados por la dana, porque afortunadamente apenas sufrió daños en sus instalaciones, pese a estar al lado del barranco del Poyo, pero indirectamente lo es. El agua no llegó al colegio, pero sí arrasó con la pasarela peatonal que unía el barrio del Xenillet con la puerta del colegio, y que cada día usaban los cerca de 150 escolares para poder ir al colegio que tiene enfrente de sus casas, apenas a cinco minutos.

Tras la tragedia, y para poder realizar una vuelta al cole lo más temprana posible en favor de los menores, después de una temporada en la que los alumnos de Primaria se repartieron entre la Escuela Infantil de la calle Juan XXIII y el centro cultural San Marcos en las clases habilitadas para la Escuela de Adultos, se optó por volver al colegio usando un autobús urbano de la línea azul, ofrecido gratuitamente por el Ayuntamiento de Torrent, para poder desplazar a los niños y niñas hasta la otra parte del barranco. Para lo que antes las familias tardaban cinco minutos, esta pasada primavera tardaban 25 minutos, teniendo en cuenta que tampoco estaba operativo el puente de Alaquàs y el bus tenía que llegar hasta el puente de Mas el Jutge para poder cruzar a la otra parte del barranco.

Cartel en la puerta de la Escuela Infantil de Torrent donde recogen al alumnado en autobús. / Francisco Calabuig

Diez meses después, esa medida que parecía provisional, se repite en esta vuelta al cole. El alumnado de Primaria del CEIP Juan XXIII están citados a las 9 horas en la escuela Infantil del mismo nombre, tal y como indica un cartel en la puerta, y allí serán recogidos por un autobús y acompañados por monitores. La buena noticia es que el puente de Alaquàs está abierto desde hace unas semanas y la duración del trayecto se ha reducido a la mitad. "Ahora tardarán menos, pero a mi hija la va a llevar mi marido. No quiero que vaya en un autobús de pie, sin seguridad, que son los autobuses de la línea azul, y no me fío", señala una madre.

Ya no serán autobuses de línea

Sin embargo, la concejalía de Educación dirigida por Vox en Torrent, ante la consulta de Levante-EMV, afirma que este año no será un autobús de la línea azul que hace dos viajes, sino que pondrán dos autobuses escolares con monitores, para intentar garantizar la seguridad y la llegada lo más pronto posible al colegio, sin perder demasiado tiempo en iniciar las clases, que a priori comienzan a las 9 aunque el alumnado está citado a esa hora para ser recogidos por el autobús en la escuela infantil, que les devolverá a las 14 horas al mismo lugar.

Estado de las obras de la pasarela del colegio Juan XXIII de Torrent. / Francisco Calabuig

Ha sido el Ayuntamiento de Torrent el que ha ofrecido la solución, pese a que la competencia es de la Conselleria de Educación, y son ellos, los que por ejemplo en otras situaciones, como el traslado de los alumnos de Beniparrell a Silla al quedarse sin colegio, o de Massanassa a Valencia, costearon el traslado. El ente autonómico, sí ofreció como alternativa una camino que asfaltó e iluminó que sale del CEIP Juan XXIII y cruza el barranco hasta Maestro Fortea, que fue rechazado por las familias al considerarlo peligroso para el alumnado, pues apenas está elevado en comparación a la pasarela.

Los pilares colocados

En cuanto a la reconstrucción de la pasarela, las obras declaradas de emergencia llevadas a capo por la conselleria comenzaron en diciembre , a priori tienen una duración de doce meses y cuentan con una inversión de 5.832.000 euros, en la que se incluye también la pasarela de PIcassent-Alcàsser.

Los pilares ya están colocados, aunque este pasado viernes, no se estaba trabajando en la reconstrucción y las máquinas estaban paradas en el lateral del barranco. "Vivo enfrente y las obras van muy lentas, espero que cumplan los plazos y que se acabe antes de finalizar el año, pero lo veo difícil, aunque los niños lo necesitan", señalaba una vecina del barrio del Xenillet.