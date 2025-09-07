El PP llevará a Fiscalía la pelea del concejal de Moncada
Los populares reclaman la dimisión de Martín Pérez al afirmar que la "actividad política es absolutamente incompatible con la violencia"
El Partido Popular de Moncada quiere denunciar públicamente la supuesta agresión cometida en la noche de ayer por el concejal del PSOE, Martín Pérez, "contra varios menores al finalizar la discomóvil organizada con motivo de las fiestas locales".
Los hechos, recogidos en diversos vídeos difundidos en redes sociales, muestran al "concejal realizando gestos ofensivos desde el escenario y, posteriormente, descendiendo del mismo para supuestamente agredir físicamente a los jóvenes. Un comportamiento absolutamente inaceptable que avergüenza e indigna a todos los vecinos de Moncada", afirman desde el PP local.
Desde el Partido Popular "queremos subrayar que ningún ciudadano puede actuar de esta manera, y menos todavía un cargo público, que debe representar con ejemplaridad los valores del respeto, la convivencia y la responsabilidad institucional".
En este sentido, "y "ante la gravedad de los hechos", el PP de Moncada avanza que pondrá el incidente "en conocimiento de la Fiscalía la agresión, para que actúe de oficio". Además, los populares "esperan conocer si los menores supuestamente agredidos han presentado o van a presentar denuncia". Por tanto, el PP exige "la dimisión inmediata" de Martín Pérez, ya que, argumentan, la "actividad política es absolutamente incompatible con la violencia".
Del mismo modo, reclaman a Compromís, socios de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, que" se pronuncien con claridad y fijen su posición ante una situación de extrema gravedad que no puede quedar impune". El Partido Popular "reafirma su compromiso con la defensa de la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y el respeto mutuo que merecen todos los vecinos de Moncada".
