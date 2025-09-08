El albergue de afectados de la dana oferta sus habitaciones en portales inmobiliarios por hasta 550 euros
Los propietarios del edificio, de una empresa de compraventa y alquiler de inmuebles, instaron a los residentes damnificados a marcharse "con amenazas", unos hechos que los afectados han denunciado a la Policía Nacional
De Centro de Atención Temporal de Emergencias (CATE) a residencia de estudiantes y profesionales por hasta 550 euros al mes la habitación en Burjassot. "La habitación está disponible a partir del 9 de septiembre", dice el anuncio en un famoso portal de ofertas inmobiliarias sobre cuartos en la antigua residencia de ancianos "ideal para estudiantes y profesionales".
El lunes día 8 de septiembre es cuando las personas afectadas de la dana que quedan en el edificio han de marcharse pues el recurso social cierra tras nueve meses de atención continuada tras la riada.
La empresa propietaria del inmueble, Small Rent SLU, ya tiene nuevos planes para el complejo, como es habitual al acabarse el contrato de arrendamiento para dar servicio a las personas afetadas en el CATE que puso en marcha la Generalitat Valenciana.
Lo que llama la atención, sin embargo, son las formas y las "amenazas" que han denunciado los todavía residentes de este complejo por parte de dos "personas de empresas de desocupación" que iban con el administrador del edificio (en nombre de la propiedad) para asegurar que se marcharían efectivamente con el cierre de este servicio de apoyo social.
Una actitud que la propia conselleria ha tildado de "intolerable" y que ha supuesto que varios residentes hayan denunciado esto a la policía. Unos hechos que sucedieron el miércoles pasado, a una semana de que el complejo se convierta en una residencia temporal para estudiantes y profesionales, según se anuncia en portales inmobiliarios.
De hecho, en esta página web hay ofertados hasta cinco habitaciones que van desde los 299 euros al mes (una habitación triple compartida) hasta los 550 euros al mes, con baño privado incluido. "Ubicada en el corazón de Burjassot, este espacio es perfecto para estudiantes y profesionales que buscan un ambiente dinámico y colaborativo".
