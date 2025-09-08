Reconstrucción dana
Benetússer inicia la reparación y modernización de su red eléctrica tras la dana
Hoy han comenzado los trabajos que tendrán una duración aproximada de dos meses y medio que cuentan con una inversión de 230.000 euros de Iberdrola
Benetússer inicia un camino decisivo para avanzar en la reconstrucción del municipio tras la dana. Iberdrola ha comenzado esta mañana la actuación de mejora y modernización de su red en la localidad de l'Horta Sud. La compañía eléctrica tiene previsto realizar dos grandes actuaciones en las que se pretende, por un lado, reparar los daños ocasionados por la dana del pasado mes de octubre y por otro, modernizar la instalación para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
Las actuaciones se van a centrar en la calle Vicente Navarro Soler y en Ramón y Cajal. La primera de ellas afectará también a las calles Martinez Company, Rosario Iroil, Almirante Ciscar y Avenida Orba. En la segunda las calles afectadas serán además de Ramón y Cajal, Juan de Juanes, la plaza Cardenal Benlloch y un tramo del paseo del Calvario.
Inversión de 230.000 euros
Las obras que han comenzado hoy se alargarán hasta mediados del mes de noviembre y van a suponer una inversión de 230.000 euros. El objetivo es no solo reparar los daños de la riada si no modernizar la red para tener más control sobre la red y actuar con más celeridad en momentos de posibles averías lo repercutirá en una mejora del servicio.
Para la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, el inicio de las obras es una muy buena noticia en el proceso de recuperación del municipio tras la riada. “Hemos estado funcionando con arreglos esenciales y puntuales que algún corte de suministro por avería nos ha llevado a estar sin electricidad algunas horas, pero por fin llegó el momento de entrar a cambiar las redes y dejarlas en perfecto estado”, explica Sanz.
