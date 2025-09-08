Burjassot da la bienvenida al nuevo curso escolar con la campaña "libretas educativas"

A las 9 horas de la mañana, las aulas de todos los centros educativos de Burjassothan comenzado a llenarse de mochilas repletas de libros de texto, cuadernos y estuches. Pero también de risas, ecos de aventuras veraniegas y algunos nervios. Hoy ha comenzado, oficialmente, el curso escolar 2025-2026 y la comunidad educativa de Burjassot ha dado la bienvenida por todo lo alto al alumnado que, tras las vacaciones, vuelven para llenar las aulas de vida.

En el marco del primer día de colegio, el alcalde de Burjassot, Rafa García y la concejala de Educación, Manuela Carrero, han visitado los cinco centros públicos de Burjassot que hoy recibían a los escolares de Primaria. Allí han saludado a las familias y han mantenido un breve encuentro con los directores y directoras de cada colegio, a fin de desearles un buen inicio de curso.

Asimismo, la visita ha servido para hacer entrega de las agendas escolares 2025-2026 y del cheque de 100 euros, para gastar en material escolar, con el que el consistorio obsequia a cada centro por su participación en la campaña de estas libretas educativas con que el ayuntamiento celebra cada inicio de curso con los centros escolares.

Burjassot Ciudad Educadora

Las agendas escolares 2025-2026 tienen la Ciudad Educadora como eje temático. Las agendas se han elaborado para que sirvan como una herramienta útil de planificación para el alumnado, pero también para que los niños y niñas que las utilicen dispongan de información sobre la historia, la cultura, los valores locales y también la importancia de cuidar el entorno y el planeta.

La portada del CEIP Miguel Bordonau ha sido ilustrada por el alumno Lucas Cucarella, de 1º de Primaria, a partir de un concurso promovido por el centro educativo para la selección de su portada. Por lo que respecta al resto de colegios, de la ilustración se ha hecho cargo cada centro.

Por otra parte y, a propósito de la vuelta a las aulas, el Ayuntamiento de Burjassot ha transmitido a las familias y a la comunidad educativa su compromiso con la educación, como pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad social y ha destacado el papel crucial que juegan los centros educativos en la formación integral de los más jóvenes.

Asimismo, el Consistorio ha expresado su voluntad de seguir impulsando iniciativas, campañas y programas educativos que vengan a completar la programación educativa de los centros escolares para seguir haciendo de Burjassot una Ciudad Educadora. Al tiempo, el Departamento de Educación recuerda que queda a la disposición de las familias y de la comunidad educativa, para cualquier necesidad, a través del Gabinete Psicopedagógico Municipal, en el teléfono 96 364 04 25 y en el correo electrónico gabinetemunicipal@burjassot.es.