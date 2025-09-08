Catarroja presenta una programación plural y un homenaje a las víctimas de la dana en sus Fiestas Mayores

El Ayuntamiento de Catarroja ha presentado esta mañana el programa oficial de las Fiestas Mayores en honor a su patrón, San Miguel, que se celebrarán desde este fin de semana hasta principios de octubre. Estas festividades, marcadas por la memoria colectiva tras la dana que afectó al municipio hace casi un año, buscan ser un espacio de encuentro, convivencia y recuperación para los vecinos y vecinas.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que estas fiestas son especialmente significativas: “Son días para recordar nuestra capacidad de resiliencia y el valor de nuestra cultura y tradiciones. Queremos que estas celebraciones sean inclusivas, seguras y respetuosas para todos. Este año, las fiestas de San Miquel adquieren un significado muy especial. Son días difíciles y, a la vez, necesarios: tiempo para reencontrarnos, recuperar fuerzas y compartir momentos de convivencia con familiares, amistades y vecindario. Fiestas que nos recuerdan que, incluso en medio de la adversidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y el espíritu comunitario que nos une nos dan identidad y nos hacen más fuertes y fuertes”.

“El tejido asociativo, las cofradías, las fallas, las filaes, los clubes, las entidades culturales y deportivas, así como todas las personas que, con esfuerzo y dedicación, hacen posible cada celebración, han demostrado una vez más que la unidad y la solidaridad son el motor de Catarroja” ha añadido.

Presentación de las fiestas de Catarroja. / A.C.

El Ayuntamiento ha diseñado una oferta cultural y festiva diversa que incluye espectáculos musicales con artistas destacados como Melody, quien actuará el domingo 28 de septiembre a las 23:30 horas en un evento gratuito. Además, el sábado 27 de septiembre se celebrará un concierto único con músicos valencianos como el grupo Auxili, la cantante Naina y el grupo local Apolo. Las orquestas populares también tendrán su espacio con actuaciones de Montecarlo (26 de septiembre), Gamma (13 de septiembre) y Tokio (19 de septiembre), todas ellas en el recinto del aparcamiento del Mundial 82, habilitado con control de aforo para garantizar la seguridad.

Entre las actividades gastronómicas destaca el tradicional concurso de Allipebre, que celebrará su 53ª edición el 20 de septiembre en el emblemático Port de Catarroja. Para su preparación, el consistorio ha comprado 260 kg de anguila y, además de los 150 allipebres que entran en concurso, el Ayuntamiento cocinará y distribuirá unas 2.000 raciones de degustación al público asistente.

También se llevarán a cabo eventos como el desayuno popular con Vela Latina el domingo 14 y la tradicional Siega del Arroz el 21, en colaboración con Arròs de València DO. Sin olvidar actos tradicionales tan característico de las Fiestas catarroginas como la Cabalgata de Sant Miquel, el Cant de la Carxofa, los actos de Moros y Cristianos y los conciertos de las bandas l’Artesana i la Unió Musical de Catarroja.

Los actos festivos han contado con una subvención del Ministerio de Juventud, por lo que la programación dispone de una amplia oferta de ocio saludable para los jóvenes de Catarroja, impulsada por el Espai Jove. Estas actividades comienzan el próximo lunes 8 de septiembre y requieren inscripción previa en la web municipal.

En el ámbito deportivo, se han organizado actividades como el Torneo de Tenis Festes de Sant Miquel y la Volta a Peu 10K Port de Catarroja. Asimismo, habrá propuestas para público infantil, juvenil y adulto, asegurando una oferta completa para todos los gustos y edades.

La concejala de cultura, Dolors Gimeno, ha explicado que este año las fiestas de Catarroja harán una apuesta por la cultura con novedades “como el FestArt, un festival de danza, iniciativa de dos personas muy afectadas por la dana como una Nit Estellés muy especial que contará con el apoyo de la Fundación Ovidi Montllor“. Gimeno también ha destacado la celebración de actas tradicionales como el Cant de la Carxofa y los conciertos de las Bandas de Música municipales “en momentos como los que hemos vivido y estamos viviendo es importante reivindicar nuestros orígenes y nuestra manera de ser y estar en el mundo”. Gimeno también ha dado detalles de la Merienda de los Mayores, una fiesta que reúne en toda la gente mayor de Catarroja en la plaza del Mercado y que este año se celebrará el 18 de septiembre e incluirá un concierto del grupo “Piedras Azules”.

Compromiso con la seguridad y la tolerancia

“La seguridad será una prioridad durante las fiestas” asegura Silvent. Para ello, se contará con vigilancia privada, un refuerzo de los operativos de Policía Local (de las 412 actuaciones previstas se añaden más agentes a los actos que lo requieran), miembros de Protección Civil para los conciertos y eventos como concurso de allipebre, Siega del Arroz, procesiones, Entrada Mora y mascletá. Además, se instalarán puntos violeta en los conciertos principales y se implementarán medidas específicas para garantizar la seguridad y fomentar un consumo responsable de alcohol. El programa también incluye mensajes contra la intolerancia y consejos sobre el uso adecuado de los espacios públicos.

Homenaje a las víctimas de la DANA

En recuerdo a las personas fallecidas por la dana y a sus familias, el lunes 29 de septiembre se realizará un homenaje especial en el Parque del Secanet. Este acto incluirá salvas de honor con humo negro antes de una emotiva mascletá dedicada a su memoria. Además, durante las fiestas tendrá lugar una ofrenda floral en la Albufera que conmemorará su memoria.

Aun así, la Asociación de Víctimas Mortales de la dana participa en el llibret con su saludo. Toda la programación está disponible en el llibret de festes, que puede consultarse en la página web oficial del Ayuntamiento: [www.catarroja.es]

El ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar en estas celebraciones que reflejan el espíritu comunitario y la identidad cultural del municipio.