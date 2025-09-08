El cine Tívoli proyectará "Romería" y hará un coloquio con la directora, Carla Simón

La película "Romería", de la directora Carla Simón llega al cine Tívoli de Burjassot junto al Proyecto Viridiana de cine europeo. La proyección del filme será el jueves 11 de septiembre, a las 20:00 horas. Tras la visualización de la película habrá un coloquio online con la directora, en el que los espectadores y espectadoras podrán participar enviando sus preguntas a través del QR que se proyectará en la sala.

Con Romería, Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale de 2022 por Alcarràs, regresa a sus raíces familiares y rurales para explorar la tradición de las romerías como espacio de encuentro, memoria y conflicto generacional. La cinta, rodada con su habitual mirada intimista, está protagonizada por Llúcia Garcia, Mitch y Tristán Ulloa y Janet Novás. Con guion firmado también por Simón, la trama cabalga entre la Galicia de los 80 y la actual.

Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Será la historia de amor adolescente que vive con su primo lo que le permitirá reimaginar a sus padres y conectar con ellos.

Carla Simón, considerada una de las voces más destacadas del cine español actual, debutó con Estiu 1993 (2017), reconocida en festivales internacionales como Berlín y Londres, y consolidó su trayectoria con Alcarràs. Su cine se caracteriza por la delicadeza narrativa, el protagonismo de los actores no profesionales y el retrato de la memoria colectiva. Con Romería cierra una trilogía dedicada a sus raíces familiares y personales.

Otras sesiones

La película se proyectará también, en el Tívoli, el viernes 12, a las 20.15 horas y el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, a las 19.30 horas. Las entradas para disfrutar de los mejores estrenos en Burjassot tienen un precio único de cuatro euros y se pueden adquirir en venta anticipada en la web del Cine Tívoli, o en la taquilla, desde media hora antes de cada proyección.