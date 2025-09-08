Compromís se desmarca del altercado del edil socialista en las fiestas de Moncada pero sin pedir su dimisión

Compromís per Moncada, socio de gobierno del PSPV en el municipio, ha condenado este lunes los hechos ocurridos en las fiestas este fin de semana cuando el concejal de Fiestas y de Seguridad, Martín Pérez (PSPV), saltó del escenario dando una patada mientras unos chavales le gritaban "rojo" y "Pedro Sánchez, hijo de puta".

En un escueto comunicado, los valencianistas se limitan a decir que condena los hechos y se reafirman en "la defensa de la tolerancia, la buena convivencia y la resolución pacífica de los conflictos". "Nos desmarcamos de cualquier acción violenta y continuaremos trabajando por una Moncada tolerante y con respecto".

Compromís, que asumirá la alcaldía en el último año de mandato, ha rechazado aclarar si han pedido explicaciones a la alcaldesa, Amparo Orts (PSPV), y se limitan a un escrito remitido en los medios, pese a formar parte del equipo de gobierno junto a Martín Pérez, principal protagonista de los altercados.

La prudencia de puertas hacia fuera es el camino elegido para sortear este episodio en un gobierno de coalición de Moncada, formado por PSPV y Compromís, que ha tenido turbulencias en distintas ocasiones.