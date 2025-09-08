Compromís per Paterna denuncia carencias en el transporte público para el alumnado

Desde Compromís per Paterna han denunciado que las frecuencias del metro y del tranvía continúan siendo “tercermundistas” y que la Generalitat, gobernada por el Partido Popular, no ha mostrado ninguna voluntad política para mejorar la situación. El concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí, ha explicado que “mientras en municipios próximos como Torrent o Bétera el metro circula con frecuencias dignas, en Paterna continuamos sufriendo intervalos de 30 o 40 minutos que hacen imposible que el alumnado pueda utilizar el transporte público para ir al colegio, al instituto o a la universidad con garantías y comodidad”.

Además, el concejal ha recordado que “barrios como La Coma o Mas del Rosari se ven especialmente afectados por unas frecuencias del tranvía que, lejos de favorecer el uso del transporte público, lo desincentivan totalmente”.

Martí también ha hecho referencia a las nuevas líneas de autobús implantadas por el Ayuntamiento de Paterna: “este año se pondrán a prueba estos nuevos recorridos y horarios que ya propusimos mejorar en el proyecto de transporte público. Ahora habrá que vigilar que sean puntuales y útiles para todo el alumnado”.

Desde Compromís per Paterna insisten que “un transporte público de calidad no solo es esencial para garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad, sino también para mejorar la conciliación familiar y para contribuir a la lucha contra el cambio climático”.

Finalmente, Martí ha exigido a la Generalitat que “deje de poner excusas y aumente las frecuencias del metro en todo el pueblo de Paterna. No es una cuestión de obras ni de técnica, es una cuestión de voluntad política, y el Partido Popular ya ha demostrado que no tiene con Paterna”.