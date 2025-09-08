Decenas de asociaciones de Fuenlabrada se vuelcan con la recuperación de Aldaia

El Ayuntamiento de Fuenlabrada acogió el sábado un acto institucional para reforzar los lazos de cooperación y solidaridad entre esta ciudad madrileña y el municipio valenciano de Aldaia, que sufrió la dana con crudeza. La cita estuvo presidida por el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y contó con la presencia de su homólogo de Aldaia, Guillermo Luján Valero, quien firmó en el libro de honor del consistorio, además de la concejala y diputada provincial, Empar Folgado, y una representación de los jubilados de la localidad valenciana.

Durante el encuentro se rubricó un acuerdo de colaboración entre la Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada y la Asociación Majors’20 de Aldaia con el objetivo de estrechar la cooperación entre ambas localidades. Además, se realizó el traspaso simbólico de la recaudación obtenida en el Festival Solidario ‘Fuenlabrada X Aldaia’, destinado a la reconstrucción de un centro de mayores de Aldaia, gravemente dañado hace casi un año por la dana.

Participación de empresas y asociaciones

El festival, que tuvo lugar en el recinto Joaquín Sabina del Parque Ferial, reunió a más de 80 asociaciones locales y cerca de medio centenar de empresas que colaboraron con aportaciones económicas y en especie. También realizó una exposición el fabricante local de abanicos artesanos Ángel Blay Villa. Esta amplia participación convirtió la iniciativa en una muestra de compromiso colectivo por parte de toda la ciudad.

"El valor fundamental de Fuenlabrada es la solidaridad", destacó el alcalde Javier Ayala, quien subrayó la importancia de comenzar la semana previa a las fiestas patronales con un acto en el que "se han volcado entidades, colectivos, empresarios y ciudadanos anónimos".

Por su parte, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, expresó su profundo agradecimiento: "Tenemos a una ciudad de 200.000 habitantes como Fuenlabrada volcada en ayudarnos y nos impacta, como nos impactó en su día, la ayuda de todos los que vinieron tras la dana. Sin duda, Fuenlabrada será para siempre un municipio hermano en nuestro corazón".

Con este gesto, Fuenlabrada y Aldaia consolidan una relación de cooperación basada en la solidaridad, la convivencia y el apoyo mutuo en momentos de dificultad.