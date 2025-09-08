La Guardia Civil abre diligencias por el altercado del edil de Moncada

La Guardia Civil ha abierto diligencias por supuestos desórdenes públicos tras el altercado vivido este domingo en la localidad valenciana de Moncada y en el que intervino el concejal de fiestas y de Seguridad Ciudadana Martín Pérez Aranda (PSPV-PSOE), según han confirmado fuentes de la Benemérita.

El altercado se produjo durante las fiestas de la localidad, en las que, según se puede ver en vídeos compartidos en redes sociales, un grupo de jóvenes profiere insultos contra Pedro Sánchez y llaman "rojo" al edil socialista, quien les hace un corte de mangas y a continuación se lanza desde un escenario adonde están los jóvenes.

Pérez Aranda ha pedido este lunes en un comunicado sus "más sinceras disculpas" por unos hechos de los que considera que "debería haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario", y añade que espera que las fiestas de Moncada "sigan transcurriendo con toda normalidad".

El Partido Popular de Moncada ha reclamado la dimisión inmediata del concejal "ante la gravedad de los hechos" y ha asegurado que sienten "el mismo bochorno y vergüenza que toda Moncada tras este desagradable suceso".