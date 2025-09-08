Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El edil de fiestas de Moncada pide disculpas tras el altercado pero no dimite

El PP aseguró que llevaría a la fiscalía los hechos y reclamaba que Martín Pérez renunciara a su cargo que es "incompatible con la violencia"

El concejal de Fiestas de Moncada, Martín Pérez Aranda (PSPV), implicado este fin de semana en un altercado en las celebraciones del municipio, pide disculpas "por los hechos acaecidos" pero no dimite como le pide la oposición. En un comunicado enviado esta mañana a los medios de comunicación, el edil también responsable de Policía Local expresa "mis más sinceras disculpas por los hechos acaecidos el domingo, 7 de septiembre".

"Ante la situación generada debería haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario", explica Pérez Aranda (también marido de la alcaldesa, Amparo Orts), que se refiere a una supuesta "pelea" que él "intentó frenar" saltando desde el escenario.

En segundo lugar, el concejal manifiesta que "las fiestas de Moncada son un ejemplo de convivencia y participación ciudadana que debemos preservar por encima de todo" y por eso, "reafirmo mi compromiso, en particular con todo el colectivo que integra las fiestas de Moncada" y descarta dimitir de su puesto tal como ha pedido la oposición desde que se produjo el altercado.

Finalmente, "reitero mi deseo de que las fiestas de Moncada sigan transcurriendo con toda normalidad y que los y las moncadenses sigan disfrutando de ellas", concluye Pérez Aranda.

