Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mislata

"Tenía ganas de ver el nuevo cole, me habían dicho que esta muy chulo"

El CEIP Maestro Serrano-Maria Moliner empieza nuevo curso con nuevas instalaciones que acogen a niños y niñas de Mislata

El nuevo CEIP Maestro Serrano-María Moliner de Mislata en la vuelta al cole.

El nuevo CEIP Maestro Serrano-María Moliner de Mislata en la vuelta al cole. / V.P.

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Mislata

Primer día en el nuevo cole. Reencuentros, nervios y caras de sueño. Los niños y niñas vuelven al colegio en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner de Mislata pero lo hacen en un edificio distinto y nuevo. El letrero rojo casi brilla y los ladrillos de la fachada lucen recién estrenados. "Buenos días! ¿Qué tal? Como van los nervios?", pregunta una profesora que adelanta su entrada a las nueve. Va cargada con una mochila y un maletín y se para a saludar a los niños y niñas más tempraneros. "Estaban deseando volver", responden las mamás.

Estrenan nuevo curso y también nuevo colegio, recién acabado y preparado para acoger a cientos de niños y niñas de Mislata del antiguo CEIP Maestro Serrano que será un centro de salud, el segundo de este municipio de l'Horta Sud. En los últimos meses fue refugio para alumnos y alumnas del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, desplazados por la dana. Ahora, da la bienvenida a los pequeños mislateros y mislateras.

Al principio ha habido un poco de confusión por las puertas de entrada y todos esperaban en el acceso principal, aunque sospechan que más adelante tendrán distintas entradas por cursos. “Si, entran por aquí”, confirma una madre. De infantil a sexto de primaria todos han accedido al edificio por la puerta principal. Susana tenía pocas ganas de empezar. Este curso hace quinto de primaria en un nuevo cole y le da pena no estar en su edificio de siempre. Con todo, tiene ganas de ver a sus amigas y amigos.

Eric estrena colegio y también compañeros, pues se ha cambiado de centro y hoy, para el, empieza todo en un tercero de primaria que espera sea chulísimo. Son tempraneros y llegan al centro poco después de las 8:30 para no perderse nada. Su madre y su padre lo arropan, un poco nerviosos, pero con ganas.

Eric y sus padres frente al colegio nuevo del pequeño, que cursa tercero de primaria.

Eric y sus padres frente al colegio nuevo del pequeño, que cursa tercero de primaria. / V.P.

Oliver y su padre aguardan a que sea la hora. El pequeño, que hace quinto de primaria, no está muy confiado de lo que se va a encontrar. “Me han dicho que algunas cosas no están acabadas y que tendremos un catering para comer”, dice, "entonces, seguro que la comida está buena", añade. "Tengo muchas ganas de ver a mis amigos y cole parece que está muy chulo", zanja.

Son las nueve de la mañana y se abren las puertas. Unos y otros caminan hacia el edificio y mandan y reciben besos al aire. "¡¡¡Adiós!!! Decía una niña mientras entraba con una mochila morada y rosa". Los padres se agrupaban en la puerta incluso después de haberse cerrado, para ver cómo sus pequeños entraban en las aulas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents