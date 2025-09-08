"Tenía ganas de ver el nuevo cole, me habían dicho que esta muy chulo"

Primer día en el nuevo cole. Reencuentros, nervios y caras de sueño. Los niños y niñas vuelven al colegio en el CEIP Maestro Serrano-María Moliner de Mislata pero lo hacen en un edificio distinto y nuevo. El letrero rojo casi brilla y los ladrillos de la fachada lucen recién estrenados. "Buenos días! ¿Qué tal? Como van los nervios?", pregunta una profesora que adelanta su entrada a las nueve. Va cargada con una mochila y un maletín y se para a saludar a los niños y niñas más tempraneros. "Estaban deseando volver", responden las mamás.

Estrenan nuevo curso y también nuevo colegio, recién acabado y preparado para acoger a cientos de niños y niñas de Mislata del antiguo CEIP Maestro Serrano que será un centro de salud, el segundo de este municipio de l'Horta Sud. En los últimos meses fue refugio para alumnos y alumnas del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, desplazados por la dana. Ahora, da la bienvenida a los pequeños mislateros y mislateras.

Al principio ha habido un poco de confusión por las puertas de entrada y todos esperaban en el acceso principal, aunque sospechan que más adelante tendrán distintas entradas por cursos. “Si, entran por aquí”, confirma una madre. De infantil a sexto de primaria todos han accedido al edificio por la puerta principal. Susana tenía pocas ganas de empezar. Este curso hace quinto de primaria en un nuevo cole y le da pena no estar en su edificio de siempre. Con todo, tiene ganas de ver a sus amigas y amigos.

Eric estrena colegio y también compañeros, pues se ha cambiado de centro y hoy, para el, empieza todo en un tercero de primaria que espera sea chulísimo. Son tempraneros y llegan al centro poco después de las 8:30 para no perderse nada. Su madre y su padre lo arropan, un poco nerviosos, pero con ganas.

Eric y sus padres frente al colegio nuevo del pequeño, que cursa tercero de primaria. / V.P.

Oliver y su padre aguardan a que sea la hora. El pequeño, que hace quinto de primaria, no está muy confiado de lo que se va a encontrar. “Me han dicho que algunas cosas no están acabadas y que tendremos un catering para comer”, dice, "entonces, seguro que la comida está buena", añade. "Tengo muchas ganas de ver a mis amigos y cole parece que está muy chulo", zanja.

Son las nueve de la mañana y se abren las puertas. Unos y otros caminan hacia el edificio y mandan y reciben besos al aire. "¡¡¡Adiós!!! Decía una niña mientras entraba con una mochila morada y rosa". Los padres se agrupaban en la puerta incluso después de haberse cerrado, para ver cómo sus pequeños entraban en las aulas.