El IES Berenguer Dalmau estrena barracones: "Este curso va a ser mejor que el pasado, peor no puede ser"

La "vuelta al cole" más esperada en l'Horta Sud ya ha arrancado. Tras la dana, el alumnado de diferentes municipios ha regresado a sus centros educativos afectados por la barrancada del 29 de octubre, los cuales han tenido que reformar para recibir a los estudiantes. Otros, como el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, inician el curso en una nueva ubicación con instalaciones diferentes: barracones.

A las 8 de la mañana, técnicos municipales estaban terminando de adecuar las inmediaciones a los barracones antes de la llegada del alumnado. Así, se ha podido observar como minutos antes de la vuelta estaban baldeando las calles, cortando ramas de los árboles y poniendo vallas para garantizar la seguridad de los usuarios. "Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de empezar, pero también de protestar por las condiciones en las que arrancamos. El profesorado no estamos de acuerdo con las condiciones en las que empezamos, sin Internet, sin ordenadores, sin sombras y el patio es un trozo de calle cortada, sin bancos ni nada", manifiesta Patricia Estruch, docente del instituto.

Falta de recursos

De este modo, las clases van a empezar sin algunos recursos esenciales para la docencia. "No tenemos ordenadores de mesa, tampoco aula de informática, así como proyectores. Tenemos los recursos que el centro tenía cuando estábamos desplazados en Mislata, pero nos tendrían que haber dotado del material necesario para cada clase, ya que por ejemplo tenemos 6 proyectores para 160 profesores", exclama Estruch, que afirma que está "nerviosa" por este retorno en el que recogerán a los alumnos y alumnas y les explicarán las normas del centro "porque el espacio así lo requiere". "Tenemos muy pocos espacios, ya que no hay departamentos y las aulas son justas para los 1.500 estudiantes, va a ser un poco complicado", asegura la docente. Después de darles la bienvenida, harán una visita guiada para indicar a los jóvenes qué zonas pueden utilizar y cuáles no.

Vuelta a clase en barracones en Catarroja / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ángel Montesinos

"Estamos muy contentas y nerviosas"

"Empezamos segundo de la ESO muy tranquilas, y de un día para otro no pudimos regresar al centro", relatan Lydia y Praya, dos alumnas que inician el tercer curso en el Berenguer. "El curso pasado, tras la dana, empezamos las clases online, después a los de segundo de la ESO nos trasladaron a Picassent y ya nos dijeron que estaban construyendo barracones para el curso que viene. Estamos muy contentas de empezar aquí, nerviosas el primer día, con miedo de lo que pueda pasar, pero con ganas de ver cómo es por dentro y cómo están distribuidas las clases”, explican.

Lydia y Praya inician tercero de la ESO en los barracones del IES Berenguer Dalmau. / S. G.

Jose Antonio Cuberos, regidor de Educación comenta que “es un día muy especial para el IES Berenguer Dalmau, pero también para el resto de centros educativos del municipio". El edil explica que los alumnos del CEIP Vil·la Romana estaba repartido en dos colegios del pueblo, y ya pueden volver en su totalidad al centro, próximo a los barracones del Berenguer Dalmau. "Aunque falta mucho por hacer, hoy es un día de mucha alegría, ya que vuelve el alumnado a su casa”, declara.

El Vil·la Romana vive una jornada llena de música, color y actividades para los más pequeños. Desde primera hora de la mañana, una ONG ha decorado el centro y ha preparado actividades para que los más pequeños disfruten de una "vuelta al cole" especial, a pesar de que el centro sigue en obras y tiene el patio hundido por la dana, además de que las inmediaciones del colegio siguen sufriendo visiblemente las consecuencias de la catástrofe.