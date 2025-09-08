Mislata concluye sus fiestas populares con éxito de participación
Miles de personas han podido disfrutar en el recinto ferial de una extensa programación orientada para todos los públicos
Tras cinco intensos días de celebración, las Fiestas Populares de Mislata llegaron a su fin. El recinto ferial, ubicado en la calle Hospital, fue el punto de encuentro donde miles de mislateros y visitantes disfrutaron cada día de una variada programación llena de música de conciertos, orquestas, actividades infantiles, gastronomía y pirotecnia.
La última jornada de fiestas fue la más multitudinaria de todas. El cierre de las fiestas contó un año más con una espectacular mascletà nocturna y la actuación de la Orquesta Panorama, que hizo colgar el cartel de aforo completo en el recinto.
El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, afirma que estas fiestas “han vuelto a brillar por la seguridad y el respeto que hemos puesto de manifiesto en cada celebración, en cada acto del programa. El recinto ferial es ya un epicentro de convivencia; todos juntos hemos disfrutado de la música, de la pirotecnia, de esa unión tan fuerte entre los colectivos que han hecho posible esta feria popular”. Además, Bielsa ha querido agradecer “a todas las personas y asociaciones que han trabajado incansablemente para hacer de estas fiestas un éxito y a toda la ciudadanía que ha participado de manera activa y responsable en cada uno de los eventos".
Miles de personas han asistido cada día a los multitudinarios conciertos de DePol, La Fúmiga y Beret, convirtiendo un año más a la programación musical en la gran protagonista del recinto ferial. Desde la concejalía de Fiestas Populares hacen un balance muy positivo y su titular, Toni Arenas, afirma que “el éxito de participación demuestra la consolidación de este modelo de fiestas populares organizadas por el Ayuntamiento que cumple catorce años en Mislata”.
