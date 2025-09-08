Paiporta inicia el curso escolar con normalidad tras la DANA

Paiporta ha dado este lunes la bienvenida al nuevo curso escolar con la incorporación de cerca de 4.000 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y Secundaria a sus centros educativos. Un inicio muy especial que llega después de la DANA del 29 de octubre, y que supone un paso adelante hacia la estabilidad de las familias del municipio, ya que todos los centros funcionan a pleno rendimiento.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, y la concejala de Educación, Olga Sandrós, han visitado esta mañana los centros educativos para dar la bienvenida al profesorado y al alumnado en el inicio de curso.

En total, seis colegios y dos institutos han abierto sus puertas con total normalidad. El único centro que todavía no ha podido reanudar la actividad en su edificio original es el CEIP L’Horta, cuyo alumnado cursará este año sus estudios en unas aulas prefabricadas totalmente equipadas, con comedor propio, zonas de recreo y espacios deportivos. Hasta que se construya el nuevo colegio dentro del Plan Edificant de la Conselleria de Educación, estas instalaciones garantizan las mejores condiciones para el aprendizaje y la convivencia.

El Ayuntamiento de Paiporta, por su parte, ha invertido recursos propios para techar parte de los patios y ha trasladado mobiliario y equipamiento salvado del antiguo centro a las nuevas instalaciones. Además, se han habilitado caminos seguros para que los escolares puedan acceder a los centros con todas las garantías, teniendo en cuenta que todavía se desarrollan obras de reconstrucción en diferentes puntos del municipio. La Policía Local reforzará durante estas semanas la vigilancia y la regulación del tráfico en los accesos escolares para ofrecer mayor seguridad a familias y alumnado.

Sandrós ha explicado que “el Ayuntamiento va a reutilizar algunos de los elementos del antiguo CEIP L’Horta que pueden aprovecharse y ha invertido recursos propios para dar sombra al patio, porque nuestro objetivo es que el alumnado y las familias dispongan de un entorno lo más cómodo posible en esta etapa de transición”.

La concejala ha querido también instar a la Conselleria de Educación a que “dote a todos los centros de Paiporta del profesorado que aún está pendiente de incorporarse, porque garantizar los recursos humanos necesarios es tan importante como las infraestructuras para asegurar la calidad educativa desde el primer día de curso”.

Asimismo, desde el consistorio se ha trasladado un mensaje de solidaridad a los municipios de la comarca y del conjunto de la Comunitat Valenciana que no han podido comenzar el curso con normalidad debido a que todavía sufren las consecuencias de la DANA, con alumnado desplazado o aulas prefabricadas sin terminar.

Por su parte, el alcalde ha destacado que “tras un año de enormes dificultades derivadas de la DANA, hoy es un día muy especial: la vuelta al cole simboliza la recuperación de la normalidad en la vida de miles de familias paiportinas”.