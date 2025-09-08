Paterna aumenta la población escolar y alcanza los 19.193 estudiantes

La ciudad de Paterna ha arrancado este lunes el curso escolar 2025/2026 con un total de 19.193 alumnos/as matriculados en los 61 centros educativos públicos, concertados y privados de la localidad en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Este año, y en consonancia con el aumento poblacional que registra la ciudad, Paterna continúa con la tendencia al alza en el número de alumnado matriculado en este curso escolar, que aumenta la cifra de 1.878 más respecto al pasado curso académico. Un aumento considerable que se concentra principalmente en Infantil, Primaria y Bachillerato.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha valorado muy positivamente este crecimiento. “Que cada año tengamos más alumnado en nuestras aulas es reflejo de una ciudad que crece y avanza, que atrae a nuevas familias y que ofrece oportunidades de futuro. Detrás de esta cifra está el compromiso firme de nuestro equipo de gobierno por garantizar la mejor calidad educativa, unas instalaciones de calidad y un entorno preparado para acompañar a esta nueva generación de estudiantes paterneros/as”, ha asegurado el primer edil.

Respecto a este primer día de clase, Sagredo, que ha presidido la reunión celebrada a primera hora de esta mañana en la central de la Policía Local para supervisar el dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad organizado para este primer día de clase, ha indicado que el inicio de la jornada escolar ha transcurrido “con total normalidad y sin incidencias” al mismo tiempo que ha recordado que “el operativo se prolongará durante los próximos días con el fin de garantizar un regreso a las aulas tranquilo y seguro”.

Reunión del dispositivo especial Vuelta al cole en Paterna / L-EMV

Por su parte, la Teniente Alcalde de Interior, Núria Campos, ha subrayado que “efectivos de la Policía Local se encuentran en los horarios de entradas y salidas de los centros escolares más concurridos para asegurar el buen funcionamiento del regreso a las aulas”.

Respecto al alumnado matriculado en el Primer y Segundo Ciclo de Educación Infantil, se han registrado 4.423 matrículas mientras que en la etapa de Primaria se han inscrito 6.207 alumnos/as para este curso 2025/2026.

Por lo que respecta a Educación Secundaria y Bachillerato, se han apuntado 4.385 y 2.154 jóvenes, respectivamente. Además, los Ciclos Formativos cuentan para este nuevo curso con 2.024 estudiantes.

Por su parte, el Teniente Alcalde de Educación, José Manuel Mora, ha subrayado que “este aumento del alumnado es una gran noticia que reafirma el dinamismo de Paterna”.

Mora ha concluido que desde el área de Educación “hemos trabajado durante el verano en la puesta a punto de los colegios para que todo estuviera preparado en este inicio de curso, con revisiones, mejoras y un plan de mantenimiento permanente que garantiza que nuestros centros estén a la altura de lo que merecen las familias paterneras”