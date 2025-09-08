Picassent vive con intensidad los días grandes de unas renovadas fiestas mayores

Unas fiestas que pasarán a la historia, así se pueden definir las Fiestas Mayores de 2025 donde el Ayuntamiento de Picassent ha presentado importantes y renovadas novedades. En primer lugar, el epicentro de la fiesta, un nuevo recinto ferial, de casi dos hectáreas de extensión, que ha congregado además de 10.000 personas en todas sus propuestas musicales, destacando sin duda los conciertos de Rozalen y Coque Malla además de una clara apuesta por la música en valenciano con Malifeta, Pep de la Tona y Naia. El resultado, más allá de la buena crítica del público en cuanto a la calidad de los artistas, ha sido que Picassent ha ganado en un espacio accesible, amplio e ideal para este tipo de eventos.

Rozalen en concierto. / A.P.

También, y dentro de las singularidades presentadas este año, hay que destacar la primera oda sinfónica a la patrona del municipio, la Virgen de la Vallivana. Un concierto con la composición de Hugo Chinesta y la dirección de Victor Soria, de la banda sinfónica de la Sociedad Artístico Musical, que recorrió la historia de la imagen divina con momentos espectaculares de sonidos, luces y pirotecnia que culminó con la salida de la imagen del templo con una plaza de la Ermita en pie.

Concierto de Rozalen lleno hasta la bandera. / A.T.

Más allá de las novedades, hay que destacar la apuesta y refuerzo por las tradiciones más genuinas como por ejemplo el concurso de pelota dulce, plato típico picassentí, el concurso de farolillos con la participación de más de 200 familias, el correfoc con un acompañamiento multitudinario, el Canto de la Carxofa o les carreres de joies.

Santísimo Cristo de la Fe

Para estos últimos días (9 y 10 de septiembre), Picassent celebrará el día del Santísimo Cristo de la Fe, con un concierto lírico con la Sociedad Musical l’Om y la coetà, como colofón de unas fiestas mayores “que sin duda serán recordadas por muchos años dentro de nuestro afán de renovación y mejora de los servicios culturales y lúdicos del pueblo, y por supuesto, de mantener y potenciar nuestras tradiciones”, ha manifestado la alcaldesa, Conxa Garcia.