El PP alerta de que en Alboraia se cometen seis delitos al día

El PP de Alboraia alerta de que el balance de criminalidad del Ministerio de Interior confirma que en el municipio de l'Horta Nord se cometen seis delitos al día. En el primer semestre de 2025 se han registrado 1.082 infracciones penales, 245 más con respecto al mismo periodo de 2024, "lo que aumenta la media a seis delitos al día en nuestro municipio", dice Modesto Martínez, portavoz popular de Alboraia.

"Los indicadores son claros: los delitos contra la libertad sexual se han disparado hasta un 550 % más, pasando de 2 a 13 casos. Los robos con violencia e intimidación también se han duplicado en un 110 %, al igual que las sustracciones de vehículos, que han pasado de 6 a 14. Los hurtos, que ya eran el principal problema, siguen aumentando y alcanzan los 270 casos en seis meses", lamenta el popular.

"El PSPV y Compromís niegan lo evidente"

Para el PP, estos datos confirman "lo que el partido ya denunció y que tras el balance del primer trimestre, cuando el municipio sumaba 498 delitos (5,5 diarios) y registraba el mayor incremento de criminalidad en la provincia de Valencia". En este sentido, los populares apuntan que "pese a estas cifras, el gobierno local de PSPV y Compromís insiste en negar lo evidente y repetir que Alboraia es segura, mientras se acumulan los casos de robos, ocupaciones, violencia y delitos sexuales".

Para el Partido Popular resulta "inaceptable" que, "en lugar de reforzar la seguridad y ofrecer soluciones concretas, el equipo de gobierno siga mirando hacia otro lado y dejando a los vecinos y vecinas en una situación de indefensión".

Desde nuestra formación reclamamos un plan de seguridad serio y efectivo, que refuerce la presencia policial en las calles, atienda las demandas ciudadanas y devuelva la tranquilidad a todas las zonas de Alboraya. Las cuatro zonas de nuestro municipio: Huerta, Patacona, Port Saplaya y núcleo tradicional deben ser lugares seguros.