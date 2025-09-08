El Festival Q-ART de Quart de Poblet arranca con la exposición del 54º Concurso de Artes Plásticas

Quart de Poblet ha dado el pistoletazo de salida al Festival Q-ART 2025 con la inauguración de la exposición del 54º Concurso de Artes Plásticas, celebrada este sábado 6 de septiembre en la Casa de Cultura. El acto, que contó con la presencia de la alcaldesa, Cristina Mora, y de la concejala de Cultura, Encarna Folgado, reunió a un numeroso público junto al tejido artístico y cultural en una jornada marcada por la emoción y la creatividad.

Durante la inauguración se entregaron los premios a las personas galardonadas en las distintas secciones. En pintura, el premio ha recaído en Lucía Cassiraga por su obra “Pliegue”. En escultura, el reconocimiento principal ha sido para Tomás Fernández López por la obra “La piedra abraza el aire”, mientras que la mención de honor en esta categoría se ha otorgado a Vicente Javier Ajenjo Vento por “Conduct@s VII”. Por último, en la sección de grabado, la premiada ha sido Paula Arnandis Carrasco por su obra “Cada dissabte”.

Un dato especialmente significativo de esta edición es participación de mujeres artistas, que han representado el 55 % de las obras seleccionadas para la exposición. En general, se ha apreciado un aumento significativo de propuestas presentadas respecto a anteriores ediciones, y en especial de obras creadas por mujeres de diferentes generaciones.

El jurado, compuesto por Juan Canales Hidalgo, José Luis Giner Borrull, Isabel Arcas Garrigot y Encarna Folgado Andrés, ha subrayado también la convivencia entre artistas consolidados y emergentes, lo que ha convertido al concurso en un reflejo de la vitalidad del panorama artístico contemporáneo.

La exposición se puede visitar hasta el 30 de septiembre.

La exposición, que reúne una amplia diversidad de estilos, técnicas y miradas, se encuentra en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura (Plaza Valldecabres, 19) y se podrá visitar hasta el 30 de septiembre en el horario habitual del centro.

Programación Festival Q-ART 2025

La inauguración de esta exposición es solo el punto de partida de una intensa programación cultural que llenará Quart de Poblet durante todo el mes de septiembre.

El 26 de septiembre continuará el festival con otra inauguración, la exposición del 12º Premio a la Creación Artística Contemporánea, que este año se le entrega al artista Lucas Selezio de Souza, por su obra “Suaves Peligros”, creada ex profeso para Quart de Poblet. La exposición se podrá visitar los días 26, 27 y 28 de septiembre en el Espai de Creació Jove (c./ del Molí, 19).

Dentro de la programación, el festival también incluye la propuesta “Urban Q-ART”, un proyecto de activación cultural a través de la pintura en la que un grupo artístico pintará un mural en el parque Porta del Túria (c/ José Mestre Descals) junto al artista Pedro Mecinas. El 27 de septiembre se terminará el mural y se inaugurará con una sesión de DJ abierta a todo el público de la mano de Ricardo Ruiz.

Como colofón, el 28 de septiembre tendrá lugar el 10º Concurso de Pintura al Aire Libre, que culminará con la inauguración de la exposición y entrega de premios en la sede de la Asociación Amigos de las Artes Plásticas, así como el espectáculo de teatro-circo “Save the Temazo” del Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. en la pista deportiva junto a la Biblioteca Pública, con entrada libre.

El Festival Q-ART se consolida un año más como una cita cultural de referencia, abierta a todas las disciplinas artísticas y con vocación de proyectar tanto el talento local como la escena artística contemporánea.