Sedaví levanta actas de denuncias por tenencia de drogas coincidiendo con "la vuelta al cole"
El consistorio pone en marcha una unidad canina antidrogas con el objetivo de mejorar la seguridad en los centros escolares
La Policía Local de Sedaví junto con el Ayuntamiento de Sedaví han puesto en marcha una unidad canina antidrogas con el objetivo de mejorar la seguridad en los centros escolares del municipio. A partir de hoy, la Policía Local realizará controles en los alrededores de los centros educativos así como aleatorios para localizar tenencia de drogas ilegales.
Hoy, ocho de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, se han realizado los primeros controles antidroga a través de un perro adiestrado para tal fin. Durante la jornada se han levantado varias actas de denuncias por tenencia de drogas, pero en ningún caso a alumnado sino que se han levantado en controles aleatorios por el municipio.
“El principal objetivo de este servicio es proporcionar una mayor seguridad en el municipio incluidos los centros escolares”, ha afirmado el jefe de la Policía Local de Sedaví, Francisco Esteve, quién también ha añadido: “aunque el objetivo principal son los alrededores de los centros escolares, consideramos que en general se mejorará la seguridad en este tema en todo el municipio”.
