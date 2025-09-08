Torrent inicia la recta final hacia la Runcáncer 2025 con la entrega del dorsal solidario

La presidenta de la Junta Local de la AECC en Torrent, Amparo Almerich, ha hecho entrega hoy del dorsal y la camiseta oficial de la Runcáncer 2025 a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado Tonda, y a la concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma. Este acto supone el pistoletazo de salida a la recta final hacia la prueba solidaria, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre a las 19 horas con salida desde la plaza Mayor.

Durante el encuentro, la alcaldesa de Torrent ha querido animar a la ciudadanía a participar: “Este gesto representa el inicio de la cuenta atrás hacia la Runcáncer. Quiero invitar a todos los torrentinos y torrentinas a inscribirse y a formar parte de esta cita que une deporte, solidaridad y esperanza. Cada dorsal y cada camiseta simbolizan nuestro apoyo a las personas que luchan contra el cáncer y nuestro compromiso con la investigación”.

Por su parte, la concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha subrayado el carácter social y deportivo del evento: “Recibir la camiseta y el dorsal de manos de la presidenta de la AECC nos recuerda que detrás de cada paso hay una causa común. Desde el Ayuntamiento de Torrent queremos animar a todos los vecinos a sumarse, porque la Runcáncer no es solo una carrera, es una fiesta ciudadana en la que demostramos que somos una ciudad solidaria y activa”.

Runcancer de Torrent. / A.T.

La presidenta de la AECC de Torrent, Amparo Almerich, ha querido remarcar la importancia de portar el dorsal como símbolo de compromiso con la causa: “La camiseta es opcional, pero el dorsal es imprescindible. En cualquier carrera del mundo se participa con dorsal, y en esta, además, tiene un valor añadido: el 100% de lo recaudado se destina a la investigación contra el cáncer. La investigación no puede parar, es el futuro, y por eso debemos luchar juntos y animar a todo el mundo a participar e inscribirse. Cada dorsal cuenta”.

Una cita que une a todo Torrent

La Runcáncer de Torrent, que este año se celebra bajo el nombre “Torrent Contra el Cáncer by Familia Martínez 2025”, forma parte del Circuito Runcáncer Valencia impulsado por la AECC. En el municipio, la prueba está organizada por la Junta Local de la AECC, en colaboración con el Ajuntament de Torrent, la Fundació de l’Esport de Torrent (FDM), Aigües de l’Horta y Caixa Rural Torrent, además del apoyo de comercios, asociaciones y entidades locales.

El evento ofrecerá dos modalidades para todos los públicos: Carrera de 5 km para los amantes del running y marcha no competitiva de 4 km para quienes prefieren caminar en familia o con amigos.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la modalidad de carrera pueden realizarse hasta el 24 de septiembre a las 23:59 horas en la web www.enmarcha.contraelcancer.es .

Además, los dorsales solidarios y las camisetas oficiales están disponibles en numerosos puntos de venta de la ciudad como Deportes Bacete, Avore moda infantil, Càrniques Yago, Helvetia Seguros, Nova Llibres, La Turquesa, RA Servicios Inmobiliarios, Orxata La Torrentina, Centro Infantil Bambú, AVV El Vedat, El Cajón de María y Sam Ol Peluquería, además de la FDM Torrent, asociaciones colaboradoras y miembros de la Junta Local de la AECC.

Mucho más que una carrera

En la pasada edición, celebrada en 2024, se recaudaron 12.725 euros destinados íntegramente a proyectos de investigación oncológica y programas de apoyo a pacientes y familias. Este año, la organización confía en superar esa cifra gracias a la creciente implicación de la ciudadanía.

Con este acto de entrega del dorsal y la camiseta, Torrent inicia la recta final hacia una cita que volverá a llenar las calles de camisetas, sonrisas y energía positiva, convirtiéndose en un nuevo ejemplo de solidaridad colectiva frente al cáncer.