Vecinos del barranco de l'Horteta denuncian el derribo de sus casas sin recibir indemnización

Las terribles consecuencias de la trágica riada del pasado 29 de octubre continúan afectando de lleno al vecindario con casas más próximas a los cauces de los barrancos del Poyo y l'Horteta. Es el caso de propietarios de inmuebles de las calles Albacete y Murcia de la población de Torrent. Según María Jiménez, representante del Comité de Emergencia y Reconstrucción de Aldaia, Alaquàs y Torrent, constituida en febrero de 2025 para organizar la recuperación y reconstrucción tras las inundaciones de la dana, "esta semana, sin previa información a sus propietarios van a continuar los derribos de algunas casas cuyos propietarios ni han recibido indemnizaciones ni tienen solucionado su realojamiento en otros hogares".

Las actuaciones que reanuda este lunes el Ayuntamiento de Torrent provocarán el derribo de la vivienda de Pepa, una vecina de la calle Murcia de la citada localidad y que ha sido acogida en un hogar cedido por una parroquia cercana. Mientras otras construcciones permanecen apuntaladas, es el caso de la de Amparo en la calle Albacete, después de diez meses de la dana "algunas de estas viviendas continúan con metro de lodo y recibiendo la contaminación de aguas fecales que proceden del alcantarillado y entran en estas viviendas", explica María Jiménez.

Juamn Borja, junto en su casa de la calle Murcia de Torrent, que será derribada. / Eduardo Ripoll

El Ayuntamiento de Torrent puso en marcha el pasado 19 de agosto una actuación de emergencia para proceder al derribo de 45 inmuebles gravemente afectados por las inundaciones provocadas por la dana que azotó la Comunitat Valenciana. En Torrent, los barrancos del Poyo y de l'Horteta sufrieron desbordamientos sin precedentes, que provocaron inundaciones severas, daños en infraestructuras y viviendas, así como la interrupción de suministros básicos como electricidad, agua potable y saneamiento. En parecidos términos, Juan Borja, que vive con su familia al final de la calle Murcia, al borde del barranco, cuenta que ha podido salvar casi toda la casa apuntalándola él con unas vigas, si bien le han dicho que también será objeto de un próximo derribo.

Según explicaron en su momento fuentes municipales, tras exhaustivas inspecciones técnicas, se han detectado daños estructurales graves en numerosos inmuebles ubicados en las proximidades de los barrancos, que presentan riesgo de ruina inminente o han quedado parcialmente destruidos por la corriente torrencial. Ante esta situación, la citada corporación local ha decidido proceder con la demolición urgente de estas construcciones y la retirada de los escombros, con el fin de evitar riesgos para la población y recuperar la seguridad en las zonas afectadas.

Vivienda en el barranco l'Horteta a su paso por Torrent. / Eduardo Ripoll

Presupuesto público

El presupuesto total para la ejecución de estas obras de emergencia, que incluye la redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, asciende a 471.296 euros, con un plazo estimado de tres meses para su finalización. La intervención se ejecutará de manera prioritaria, comenzando desde el casco urbano hacia las zonas diseminadas, "centrando los esfuerzos en los inmuebles que representan mayor peligro para la seguridad pública", explicaron desde el ayuntamiento que gobierna Amparo Folgado (PP).

Lluvias de otoño y cauces

Con todo, la portavoz de la citada plataforma ciudadana advierte, más allá de los riegos contra la salud pública que atraviesa la población de estos barrios de Torrent, de las nuevas catástrofes en infraestructuras que podrían provocar las lluvias otoñales en las viviendas próximas a los barrancos del Poyo y l'Horteta. Y es que sus cauces todavía se encuentran llenos de escombros, vegetación y objetos arrastrados por la riada de octubre aún no retirados. Los episodios de lluvia del pasado mes de julio generaron inquietud entre los residentes de urbanizaciones como El Pantano, Calicanto, Mas del Jutge, área urbana de Torrent y zonas colindantes, ya que la capacidad de respuesta del barranco es prácticamente nula.

Vivienda al borde del barranco l'Horteta de Torrent, que serán derribadas. / Eduardo Ripoll

«La situación del barranco de l'Horteta es insostenible. Llevamos meses reclamando una actuación urgente e integral por parte de la CHJ, pero el estado del cauce apenas ha sufrido intervención. Cada lluvia, por leve que sea, genera en los vecinos una preocupación e intranquilidad, tanto en cuanto, no se retiren los depósitos y sedimentos y se regularice el lecho en todo su recorrido», denunció . El Ayuntamiento de Torrent dirigió un nuevo escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el que solicita «de manera urgente» la retirada de depósitos existentes, la regularización del lecho y la finalización de las obras de emergencia en el menciomado recinto hídrico, en todo su recorrido. Esta localidad de l'horta Sud recibirá una inversión de 7.884.998 euros. La Generalitat destinará este importe para recuperar los taludes (pendiente o superficie inclinada) de tres tramos del barranco de l'Horteta, "gravemente dañados" por la dana del pasado 29 de octubre.