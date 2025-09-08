Vox exige a la alcaldesa de Moncada que cese al edil tras los altercados en las fiestas

"Si el señor (Martín) Pérez no da un paso al lado, corresponde a la alcaldesa (Amparo Orts) actuar con responsabilidad y cesarlo de inmediato. No hacerlo sería avalar una conducta inaceptable". Es la conclusión de un comunicado de Vox Moncada tras el altercado que involucró este fin de semana al edil socialista de Fiestas y Policía Local, Martín Pérez, al abalanzarse sobre un grupo de jóvenes que le llamaban "rojo" y gritaba "Pedro Sánchez, hijo de puta" este fin de semana en las fiestas locales.

En el escrito remitido a medios de comunicación, Vox Moncada ha exigido la dimisión "inmediata" de Pérez "por los graves incidentes ocurridos en la verbena de las fiestas patronales". El grupo municipal manifiesta su "profunda preocupación y condena por los graves incidentes", sobre los que la Guardia Civil ya ha abierto diligencias.

"Es una falta de respeto incompatible con el puesto"

Los hechos, para el partido voxista, "constituyen una grave quiebra de la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier representante público. Resulta inadmisible que quien ostenta responsabilidades institucionales se vea envuelto en un altercado de estas características, proyectando una imagen de descontrol y falta de respeto incompatible con el ejercicio de su cargo".

Desde Vox Moncada consideran "que el daño causado no afecta únicamente a la convivencia en un evento festivo, sino que alcanza a la dignidad de la institución municipal en su conjunto. Los vecinos de Moncada merecen representantes que actúen con responsabilidad, serenidad y respeto, especialmente en aquellos actos que deben servir para unir y no dividir a la ciudadanía".

Por todo lo anterior, exigen la dimisión de Martín Pérez y "en caso de que esta no se produzca de manera voluntaria, instamos a la alcaldesa, Amparo Orts, a que proceda a su cese con efectos inmediatos". "Si el señor Pérez no da un paso al lado, corresponde a la alcaldesa actuar con responsabilidad y cesarlo de inmediato. No hacerlo sería avalar una conducta inaceptable", conluyen los de Vox.

El concejal pide disculpas pero no dimite

Sobre lo ocurrido, Martín Pérez ha emitido este lunes un comunciado en el que pide disculpas por los hechos acaecidos pero no dimite de sus responsabilidades, sino que se reafirma en su compromiso "en particular con todo el colectivo que integra las fiestas de Moncada" y descarta dimitir de su puesto tal como ha pedido la oposición desde que se produjo el altercado.