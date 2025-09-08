Vuelta al cole en Beniparrell: "Somos una familia, nos echábamos de menos"

El mural de Erb Mon dio la bienvenida al alumnado del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell en su "vuelta al cole". Los más pequeños, los de 3 a 6 años han sido los primeros en regresar al centro, diez meses después de que un mar de lodo inundara las instalaciones y las dejara inservibles. Por ser un día especial, las familias podían entrar con sus hijos hasta la clase. Unos padres que se les veía más emocionados que sus hijos. "¡Por fin! Teníamos muchas ganas de volver y dejar los autobuses!", señalaba uno de los padres, acordándose de los traslados a Silla, población que les ha acogido en sus centros durante todo el último semestre del curso pasado.

"Nos ha costado mucho. Los autobuses llegaban tarde, no hemos tenido extraescolares y conciliar con el trabajo se hizo muy difícil. Ahora ya estamos aquí", explicaba otro padre que llevaba a su hija, que empezaba Primaria. "Está emocionadísima, tenía muchas ganas de venir a su cole".

El alcalde Voro Masaroca, acompañado del alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, localidad que acogió al alumnado, aseguraba que se ha conseguido abrir casi a última hora: "Gracias a Importaco que ha asumido toda la pintura, si no no llegábamos a tiempo", de hecho aún se estaban haciendo los últimos retoques. "Está mejor que antes", aseguraban las familias que iban entrando a las aulas acompañadas de sus hijos.

Masaroca y Zaragoza, en la apertura del CEIP de Beniparrell / L-EMV

Día de fiesta

Hoy era día de fiesta. El CEIP Blasco Ibáñez es el único colegio público del pueblo, y es mucho más que un colegio, aquí el término comunidad educativa adquiere su completo significado. Alumnos, familias y docentes forman una gran familia y así quedó patente durante la mañana.

"La Dana nos ha cambiado la forma de actuar , estamos más unidos y vamos a seguir trabajando codo con codo", señalaba el director del centro, Ricardo Lorente. Elisabeth, presidenta de la AMPA. Muy emocionada, le daba las gracias al claustro de profesores: "ellos han sufrido mucho , también en lo personal, y se han volcado en conseguir que se abra el centro", apuntaba.

Tras una pequeña charla de bienvenida, se organizaron todo tipo de actividades con monitores para grandes y pequeños, hasta las 13 horas que se va ofrecer paella para todos a cago de Colevisa, el catering el colegio, porque ellos también están de celebración.

José Manuel López

Y no es para menos. La reconstrucción del CEIP Blasco Ibáñez ha sido todo un reto. La dana del 29 de octubre de 2024, provocó muchas afectaciones en elementos importantes como el forjado sanitario, zonas y elementos comunes del exterior, pavimentos, etc. Por eso estuvo catalogado como centro de color “rojo”. Y por si fuera poco, mientras que estuvo cerrado sufrió vandalismo, con pintadas en las paredes y robos de elementos como las pantallas de ordenador.

Tampoco fue fácil el seguir con las clases con el centro errado. Conselleria desplazó al alumnado de Infantil y Primaria a dos centros de Silla, y les puso dos autobuses, que, sin embargo, eran insuficiente, como insuficiente era el horario lectivo. Los alumnos empezaban más tarde las clases y volvían antes, sin la posibilidad de realizar actividades extraescolares que facilitaran la conciliación familiar. La presión de las familias y la Ampa, que incluso llegaron a cortar la calle principal de Beniparrell montando un aula improvisada durante varias semanas, ha sido clave en que este lunes 8 se hayan podido abrir de nuevo las puertas del Blasco Ibáñez.