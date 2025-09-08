Vuelta al cole en Torrent: "El alumnado del Xenillet comienza el curso en transporte seguro"

Torrent ha dado hoy la bienvenida al nuevo curso escolar con la apertura de las aulas del CEIP Juan XXIII, un centro educativo de referencia en la ciudad que este año recibe a cientos de alumnos de Infantil y Primaria. La jornada ha transcurrido con normalidad y con la ilusión propia del primer día de clase, tanto por parte de los niños y niñas como de sus familias y del profesorado.

El inicio de curso en el Juan XXIII ha estado marcado por una circunstancia especial: la pasarela peatonal de acceso al centro gravemente dañada por la dana, que se encuentra en fase de construcción. Conscientes de la importancia de garantizar la seguridad de los escolares y la tranquilidad de las familias, el Ayuntamiento de Torrent ha articulado un plan de transporte alternativo mediante el servicio de autobuses discrecional, que desde primera hora de la mañana han trasladado a los alumnos hasta el colegio.

La Policía Local ha participado en las labores de seguridad. / A.T.

La alcaldesa Amparo Folgado, ha manifestado que “ hemos querido que el curso escolar en el CEIP Juan XXIII arranque con la misma ilusión de siempre, pero también con la tranquilidad y seguridad de las familias, sabiendo que sus hijos cuentan con un transporte seguro al colegio.”

Solución provisional

En total, dos autobuses han prestado servicio en esta primera jornada escolar, partiendo desde la Escuela Infantil de Primaria Juan XXIII esquina con la calle Valencia hasta las instalaciones del colegio. No se trata de autobuses de línea regular, sino de un servicio específico habilitado exclusivamente para los alumnos del centro, como pidieron los padres a la alcaldesa.

En esta primera jornada han sido 99 alumnos de Primaria (de primero a sexto) los que han hecho uso del servicio especial de transporte, garantizando su transporte seguro y puntual al centro educativo.

El dispositivo incluye también la presencia de monitores escolares, contratados por el ayuntamiento, de manera independiente a la empresa de transporte, cuya misión es acompañar a los menores en cada trayecto y velar por su seguridad durante los desplazamientos. Esta medida ha sido muy bien recibida por los padres y madres, al aportar un valor añadido de confianza y control en los traslados.

Seguridad reforzada en los accesos

Además, durante toda la recogida de los alumnos, dos agentes de la Policía Local de Torrent han colaborado en el operativo, regulando el tráfico y garantizando la salida y el acceso seguro al colegio. La coordinación entre Policía Local, Ayuntamiento, profesorado y familias ha permitido que la llegada de los alumnos se haya desarrollado con absoluta normalidad, evitando aglomeraciones y posibles incidencias.

El trayecto de los autobuses escolares ha transcurrido a través del recientemente inaugurado puente de Alaquàs, una infraestructura clave para mejorar la movilidad en esta zona. Además, la Consellería habilitó un paso peatonal alternativo por la calle Maestro Fortea, que puede ser utilizado por aquellas familias que prefieren acompañar a sus hijos a pie hasta el centro educativo, garantizando así diferentes opciones de acceso seguras al colegio.

Las familias esperando en la escuela infantil del Juan XXIII: / A.T.

La alcaldesa, Amparo Folgado destacado que “la prioridad del ayuntamiento es que todos los alumnos del Juan XXIII comiencen el curso con total seguridad. Aunque la pasarela no esté todavía finalizada, hemos puesto a disposición todos los recursos y hemos escuchado a las familias, para garantizar que los niños y niñas acudan a clase con todas las garantías de seguridad y desde el principio hemos buscado soluciones inmediatas que garanticen la tranquilidad de las familias y el bienestar de los alumnos”.

Un inicio de curso con ilusión y responsabilidad

El CEIP Juan XXIII ha iniciado hoy sus clases en un ambiente de entusiasmo y reencuentro. Los más pequeños han llenado de vida las aulas, reencontrándose con sus compañeros y estrenando material escolar. A pesar de las obras en el entorno del centro, el curso comienza con las máximas garantías educativas y de seguridad.

Folgado, ha subrayado que “el ayuntamiento está volcado en ofrecer las mejores condiciones a los alumnos del Juan XXIII. La pasarela será una mejora muy significativa y definitiva en la seguridad de los accesos, pero mientras tanto, este servicio de transporte especial asegura que el curso arranque sin complicaciones y con toda la confianza de las familias”.

El Ayuntamiento de Torrent mantiene un contacto permanente con la dirección del centro para evaluar el funcionamiento del transporte especial, que continuará activo mientras duren las obras de la pasarela, que deseamos que cuanto antes recupere la normalidad.