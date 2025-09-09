Almàssera presenta 750 firmas a la CHJ para que limpien el barranco del Carraixet

El ayuntamiento de Almàssera ha presentado 750 firmas de los vecinos y vecinas del municipio a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que proceda a la limpieza y adecuación del cauce del barranco del Carraixet a su paso por el término municipal de Almàssera.

También se insta a que junto con la Generalitat Valenciana se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la eliminación de las cañas y especies invasoras que suponen un grave perjuicio medioambiental, de seguridad y de riesgo en caso de fuertes lluvias y que podrían provocar inundaciones en el municipio de Almàssera.

Cuando el consistorio reciba por parte de la CHJ la información sobre las medidas previstas y los plazos de actuación respecto a esta problemática informará a los vecinos y vecinas para que sean conocedores en todo momento de las acciones que se vayan a realizar.

Emilio J. Belencoso, alcalde de Almàssera ve necesaria la pronta actuación en la limpieza del Carraixet ante la previsión de lluvias en los próximos meses e insta las instituciones indicadas a que asuman sus competencias "porque si prevenimos y limpiamos el barranco evitaremos los desbordamientos y las inundaciones que se sucederían por la obstrucción del cauce".