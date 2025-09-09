Las áreas empresariales de Aemon recibirán una inyección de 1.163.308 euros del Ivace

Las áreas empresariales que forman parte de Aemon recibirán un montante de 1.163.308 euros para su modernización dentro del paquete de ayudas aprobado por el IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial) y que ya ha sido comunicado a los respectivos ayuntamientos de Alfara del Patriarca, Bétera, Moncada y Nàquera.

Desde Aemon, su presidente José Miguel Belda ha señalado la importancia de esta inyección económica que responde a las demandas de los empresarios y también a las necesidades de los respectivos ayuntamientos. El mandatario empresarial ha destacado la buena sintonía y colaboración con las instituciones públicas que contribuyen a impulsar espacios empresariales modernos y competitivos en una coyuntura de expansión económica.

En el caso de Alfara del Patriarca donde ya está constituida la EGM la ayuda concedida es de 42.038,40 euros. En el ejercicio 2025 se va a ejecutar la mejora viaria prevista mientras que en 2026 se realizará la instalación de 4 tomas de hidrantes, mejora del alumbrado público con tecnología LED, punto de recarga de vehículos eléctricos y el proyecto de un sistema de videovigilancia en circuito cerrado.

En Bétera, el montante asciende a 251.702,36 euros. Las actuaciones previstas según la web municipal se centran en cinco ejes fundamentales: cámaras de videovigilancia, Mejora del alumbrado público con tecnología LED, adecuación de zonas verdes, mejora del acceso peatonal desde la Senda del Molí y renovación de señalética.

En Nàquera el importe total de las ayudas asciende a 234.833,65 también en dos anualidades. Entre los proyectos incluidos están la adecuación de zonas de aparcamiento de camiones, reposición y mejoras de alumbrado, mejora de zonas verdes y finalización de vigilancia a través de circuito de televisión.

Por último, Moncada recibirá 634.733,72 euros a distribuir en dos años entres sus tres parques empresariales. El polígono 1 recibirá 274.131,30 euros. Al polígono 2 constituido como EGM le han correspondido 129.027.20, mientras que el polígono 3 contará con 231.575.22 euros. Entre las actuaciones están las cámaras de vigilancia y señalización horizontal y mejoras de zonas verdes.