El bus de la Pobla salva del colapso la vuelta al cole del alumnado de la playa

"El servicio de autobús municipal del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals salva del colapso el transporte de la Generalitat para los y las alumnas de Primero y Segundo de la ESO, que viven en la playa", así de tajante se muestra el alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, ante la situación que se ha dado en el municipio en el primer día de clase.

Según relata el primer edil, los cursos de los estudiantes de la playa finalizan en un horario distinto al resto, y el vehículo que hay asignado por la Conselleria de Educación no es suficiente para el número de matriculados que tienes que ser transportados. "Por ese motivo los alumnos de estos cursos tienen que usar durante los próximos días el servicio de línea gratuito de la Pobla de Farnals que une los dos núcleos, el urbano y el de la playa, distantes cuatro kilómetros entre sí", señala.

La dirección de l'IES Guillem d´Alcalà ha informado a los padres y madres de los menores de este transporte alternativo y les ha enviado un modelo de permiso parental para autorizara los menores a usar el coche de línea local.

Pide respeto y paciencia

El alcalde tiene claro que la presencia del alumnado "alterará" el desplazamiento de los usuarios habituales, pero pide paciencia y respeto. "Los y las usuarias habituales del servicio municipal de transporte tendrán que compartir espacio y asiento con toda la juventud, hasta que desde la Conselleria d'Educación se dé una solución; quiere decir esto que unos y otros pasajeros tienen que tener paciencia, educación y respeto", advierte.