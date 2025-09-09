Las cámaras de Torrent resuelven 570 incidencias en año y medio

El sistema de cámaras de vigilancia instalado en Torrent continúa consolidándose como una de las medidas más eficaces en materia de seguridad ciudadana, control del tráfico y colaboración policial. Desde su puesta en funcionamiento en mayo de 2024, las 192 cámaras distribuidas estratégicamente por todo el término municipal han permitido a la Policía Local de Torrent y a otros cuerpos de seguridad resolver centenares de incidencias, prevenir delitos y agilizar investigaciones judiciales.

Desde el 25 de mayo de 2024 hasta los primeros días de septiembre de 2025, el sistema ha sido clave en más de 570 gestiones oficiales relacionadas con accidentes de tráfico, investigaciones judiciales, delitos y requerimientos de diferentes instituciones. Según el informe emitido por el Cuerpo de Policía Local S.E.G.E.M. de Torrent. Las actuaciones se desglosan de la siguiente manera:

·Policía Nacional (Brigada Judicial): 309 oficios de imágenes y consultas de matrículas.

·Guardia Civil: 50 oficios solicitando grabaciones e informes de movimientos.

·Juzgados: 6 oficios para la conservación y análisis de pruebas en procedimientos judiciales.

·Policía Local de Torrent: 196 solicitudes de imágenes, en su mayoría relacionadas con accidentes de tráfico y situaciones de urgencia.

·Compañías aseguradoras y particulares: 9 solicitudes en el marco de reclamaciones por siniestros.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado este balance destacando que “Este proyecto fue concebido para dar respuesta a una necesidad real de la ciudadanía: sentirse más segura en su día a día. La instalación de cámaras en entradas, salidas y puntos clave de Torrent nos ha permitido multiplicar la capacidad de actuación policial y prevenir situaciones de riesgo antes de que lleguen a mayores”.

Una de las cámaras instaladas en Torrent / L-EMV

En palabras de la concejala del Área de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, “estamos muy satisfechos con el funcionamiento del sistema. Se trata de una herramienta que nos permite anticiparnos a los problemas, reforzar la presencia preventiva y colaborar de manera más ágil con otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Es un claro ejemplo de cómo la tecnología bien aplicada puede mejorar la vida de las personas”.

El Comisario Jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez, ha destacado, “podemos afirmar que, en numerosas ocasiones, las imágenes han sido determinantes para el éxito de una investigación. Sin ellas, ciertos casos habrían requerido semanas de trabajo y múltiples recursos. Hoy podemos resolverlos en mucho menos tiempo, lo que nos permite dedicar más esfuerzos a la prevención y a la atención directa al ciudadano”.

Ejemplos prácticos de eficacia

Los informes policiales destacan la utilidad de las cámaras en situaciones concretas: desde la identificación de vehículos implicados en accidentes con fuga, hasta el seguimiento de matrículas vinculadas a investigaciones judiciales. En varias ocasiones, la rapidez en la obtención de imágenes ha permitido resolver en pocas horas casos que, en otras circunstancias, habrían requerido semanas de trabajo.

El uso de las cámaras también ha resultado esencial en la reconstrucción de accidentes de tráfico, facilitando informes técnicos que aportan mayor objetividad a los procesos judiciales y administrativos. Asimismo, el sistema ha sido un aliado frente a los actos vandálicos y ha ofrecido soporte visual para el mantenimiento del orden público en eventos multitudinarios.

El Comisario Jefe ha subrayado, “el sistema se ha convertido en un apoyo esencial para la labor policial, contribuyendo a reducir tiempos de investigación, esclarecer accidentes y reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

La combinación del sistema de cámaras de vigilancia y el refuerzo de la Policía de Barrio está resultando decisiva en la disminución de la criminalidad en Torrent, tal y como reflejan los últimos balances publicados por el Ministerio del Interior en los dos últimos trimestres. Estos informes sitúan al municipio con una tendencia descendente destacada en los principales indicadores delictivos, muy por encima de la media nacional, consolidando a Torrent como una ciudad cada vez más segura. El uso de la tecnología unido a la presencia cercana de agentes en calles y barrios ha reforzado la prevención y la rápida intervención, mejorando la convivencia y aumentando la percepción de seguridad entre los vecinos.