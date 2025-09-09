El CEIP La Fila de Alfafar inicia el curso con un mensaje para Conselleria: "Que nuestros compañeros del Orba vuelvan a sus aulas"

Tras una jornada festiva en Alfafar, el municipio de l'Horta Sud ha vivido una mañana de inicio del curso escolar a medio gas. El alumnado del CEIP La Fila ha regresado a las clases tras un año marcado por la dana. Reencuentros, risas, nervios y ganas de empezar esta andadura se desprendía de los alumnos y alumnas de primaria que empiezan hoy las clases, así como la esperanza de las familias para que este curso salga "todo bien". En una mañana marcada por la lluvia, la entrada del centro educativo se ha abarrotado para recibir la bienvenida de la directora, Luisa Oliver.

"Después de todo lo que pasamos el año pasado, a nivel personal, de escuela y de las familias, comenzamos el curso con muchas ganas e ilusión, también lo hicimos el curso pasado aunque pasó lo que pasó, pero con ganas de empezar y cambiar el chip", ha expresado Oliver. La Fila, ubicado en una zona gravemente afectada por la barrancada, tuvo la "suerte" de empezar las clases tras la dana. Fue una vuelta atípica, ya que tuvo que acoger al alumnado del CEIP Orba, que se instalaron en barracones dentro del recinto escolar. "Fue un curso muy difícil, pero yo creo que lo superamos con nota. Como directora y respondiendo por mi claustro, creo que lo superamos, aprendimos a mejorar, a convivir, a ceder espacios, a valorar lo que tenemos. Fue un año triste, pero sacamos cosas positivas", añade la directora.

Así, Luisa Oliver ha realizado un discurso esperanzador para las familias: "con estas palabras de bienvenida queremos empezar un curso que queremos que sea maravilloso y el claustro de La Fila nos encargaremos de que así sea". Asimismo, les agradeció la confianza depositada en ellos y que acompañaran a sus pequeños en este día tan especial que sin duda no olvidarán. Tras estas palabras, el patio se llenó de aplausos de los escolares, maestros, niños y niñas.

La vuelta al cole en el CEIP La Fila de Alfafar, en imágenes / Sara García

Apoyo al Orba

Además, la directora del centro tuvo unas palabras para el CEIP Orba, que no han podido realizar la "vuelta al cole" ya que su centro se encuentra en estado de demolición y las obras en los barracones todavía no han finalizado. "Nos acordamos de nuestros compañeros del Orba, que no han tenido la misma suerte que nosotros para empezar hoy el curso. Por ello, pedimos a la Conselleria de Educación que agilicen los pasos para que los estudiantes vuelvan a sus aulas con dignidad", ha reivindicado. Oliver manifiesta que si Alfafar es zona cero de la dana, el barrio Orba lo es todavía más. Como alternativa para que los padres y madres puedan conciliar, el Ayuntamiento de Alfafar ha puesto las instalaciones del complejo deportivo SUMA a disposición de las familias para que puedan llevar a sus hijos en horario de 7.30 a 13 horas.

Por otra parte, la directora de La Fila ha explicado a Levante-EMV que a raíz de la dana, van a desarrollar proyectos que "nos van a hacer mejores personas y mejorar como centro". "Todas las escuelas tienen que desarrollar un proyecto interdisciplinar y nosotros vamos a enfocarlo, aprovechando que es el año del voluntariado y la sostenibilidad, a al voluntariado que hubo en la dana", ha expresado. Asimismo, abordarán no solo el voluntariado en emergencias, sino la importancia del voluntariado en general. Otros de los proyectos que van a llevar a cabo en relación con la sostenibilidad es la recuperación de sus espacios verdes, afectados por la dana.

El resto de centros de Alfafar que han retomado hoy también su actividad son el IES 25 d'Abril y los otros tres colegios concertados de la localidad, el María Inmaculada, Guía y Vamar.