Compromís-Podem-Esquerra Unida pide un pleno para debatir el estado de Torrent

La coalición Compromís-Podem-Esquerra Unida ha solicitado la onvocatoria urgente de un pleno extraordinario para analizar el estado de la ciudad y "poner sobre la mesa soluciones concretas refleja la grave parálisis institucional que sufre Torrent desde el inicio de la legislatura".

El grupo municipal argumenta su petición en que más de diez meses de la dana, "y con grandes inversiones pendientes para afrontar sus consecuencias", el gobierno municipal "aún no ha presentado ningún proyecto de presupuestos ante el pleno municipal". Además, Compromís-Podem-Esquerra Unida hace un repaso de la crisis en el último año del ejecutivo, ahora en minoría. "En agosto de 2024, dimitió el portavoz y responsable económico del gobierno, el popular José Maroto. Posteriormente, en mayo de 2025, abandonaba el cargo Guillermo Alonso del Real, vicealcalde y portavoz de Vox. Ahora, la crisis interna se agrava con la destitución forzosa del jefe de prensa del Ayuntamiento, José González, nombrado al principio de la legislatura por la alcaldesa", recuerdan.

“Esta es la legislatura que tenemos después del pacto entre PP y Vox a mediados de 2023”, ha declarado Xavier Martí, portavoz de Compromís-Podem-EUPV, que denuncia que los "conflictos internos, la desconfianza mutua entre los socios de gobierno y las disputas personales han generado una situación de extrema inestabilidad en la gestión de los recursos públicos". Martí señala que, a día de hoy, Torrent continúa sin presupuesto pese a haber vivido una emergencia como la dana: “No tenemos hoja de ruta ni nadie que dirija con coherencia la gestión cotidiana del municipio”, ha lamentado.

Por todo eso, la coalición de izquierdas reclama a la alcaldesa Amparo Folgado, un pleno extraordinario para analizar el estado de la ciudad. "Eso incluiría tanto la respuesta a las consecuencias de la dana, como por ejemplo explicar por qué la pasarela del Joan XXIII aún no se ha construido y obliga al alumnado a coger el bus o por qué en la reconstrucción aun no se ha asfaltado una zona urbana próxima al barranco de l’Horteta (calle de Santa Tereseta) con el consiguiente riesgo para la ciudadanía, además de otros problemas básicos que afectan a la ciudadanía: la limpieza viaria, la gestión de residuos, la falta de inspección medioambiental y urbanística o la falta de servicios públicos en diseminados y urbanizaciones". “La situación es insostenible, más aún cuando Folgado gobierna en minoría y carece de alternativas para impulsar la acción de gobierno”, ha concluido Martí.