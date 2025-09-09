Folgado no se pierde los bous de Segorbe

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, asistió este martes a la tradicional Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, invitada por la alcaldesa local Mª Carmen Climent. "Siempre es un placer compartir con vosotros esta tradición única, donde además me encuentro con tantos torrentinos, como a los voluntarios de Protección Civil", dijo la mandataria del PP.