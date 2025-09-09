Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Folgado no se pierde los bous de Segorbe

Folgado, garrote en mano, en la Entrada de Toros de Segorbe

Folgado, garrote en mano, en la Entrada de Toros de Segorbe

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, asistió este martes a la tradicional Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, invitada por la alcaldesa local Mª Carmen Climent. "Siempre es un placer compartir con vosotros esta tradición única, donde además me encuentro con tantos torrentinos, como a los voluntarios de Protección Civil", dijo la mandataria del PP.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents