Vaivén
Folgado no se pierde los bous de Segorbe
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, asistió este martes a la tradicional Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, invitada por la alcaldesa local Mª Carmen Climent. "Siempre es un placer compartir con vosotros esta tradición única, donde además me encuentro con tantos torrentinos, como a los voluntarios de Protección Civil", dijo la mandataria del PP.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunitat Valenciana
- Emergencias vigila si se activa la alerta roja por lluvias ante un episodio 'muy inestable
- De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana
- Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València
- Retenciones de casi 40 kilómetros en los principales accesos a València
- El fuerte viento desata el pánico en el centro comercial de Xàtiva
- El edil de fiestas de Moncada pide disculpas tras el altercado pero no dimite
- El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja