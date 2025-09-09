La Guardia Civil investiga la pelea del edil de Moncada y el PSPV le respalda

El altercado del pasado fin de semana en las fiestas de Moncada que tuvo al concejal de Fiestas y Policía Local, Martín Pérez (PSPV) como protagonista, ha traído cola y reacciones. El incidente se produjo durante las fiestas de la localidad, en las que, según se puede ver en vídeos compartidos en redes sociales, un grupo de jóvenes profiere insultos contra Pedro Sánchez y llaman «rojo» al edil socialista, quien les hace un corte de mangas y a continuación se lanza desde un escenario adonde están los jóvenes, en el público. El edil saltó del escenario para, según él, «parar una pelea».

Tras este incidente, que derivó en golpes entre los presentes y momentos de tensión, la Guardia Civil ha abierto diligencias por supuestos desórdenes públicos, según han confirmado fuentes de la Benemérita. Pérez Aranda emitió ayer lunes un comunicado en el que expresaba sus «más sinceras disculpas» por unos hechos de los que considera que «debería haber recabado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario». Asimismo, el edil añadió que espera que las fiestas de Moncada «sigan transcurriendo con toda normalidad» y descarta dimitir de su puesto tal como ha pedido la oposición desde que se produjo el altercado.

Los socialistas apoyan a su compañero

Una explicación que su partido, el PSPV, respaldó ayer. "Un Tellado que nos quiere en fosas, PP y Vox incitando al odio, unos fachas gritando 'PS [Pedro Sánchez], hijo de puta'... y un regidor socialista que solo intenta mediar en una batalla. No hay pruebas ni denuncias contra él, nuestro apoyo es claro", ha manifestado el secretario de Organización, Vicent Mascarell, en un mensaje en su perfil de X, dando por buena así la versión dada por el edil tras el suceso del pasado sábado. De momento, los socialistas valencianos no tomarán ninguna acción interna contra él, por lo menos, mientras no se aclaren los hechos, ya que fuentes del partido señalan que no se ve claro si hay antes una pelea y que hay "distintas versiones". De estas, el PSPV apoya la del concejal.

De momento, la ejecutiva que lidera Diana Morant no intervendrá y deja toda la responsabilidad al ayuntamiento por si quisiera hacer una reestructuración de competencias. Pese a ello, en la formación no hay una postura unánime y hay voces internas que reclaman una reflexión y que dimita.

El PSPV de Moncada gobierna en coalición con Compromís en este municipio de l'Horta Nord. Esta formación también emitió ayer un escueto comunicado en referencia a este altercado. En el mismo, los valencianistas se limitan a decir que condenan los hechos y se reafirman en «la defensa de la tolerancia, la buena convivencia y la resolución pacífica de los conflictos». «Nos desmarcamos de cualquier acción violenta y continuaremos trabajando por una Moncada tolerante y con respeto».

Compromís, que asumirá la alcaldía en el último año de mandato, ha rechazado aclarar si han pedido explicaciones a la alcaldesa, Amparo Orts (PSPV) y se limitan a un escrito remitido en los medios, pese a formar parte del equipo de gobierno junto a Martín Pérez, principal protagonista de los altercados.

La oposición pide su renuncia

Después de que PP y Ciudadanos exigieran al equipo de gobierno el cese del edil por sus «inadmisibles» actitudes, ayer Vox también se sumó a esta petición y emitió, asimismo, un escrito en el que decía que si Pérez no dimitía de forma voluntaria, debía ser la alcaldesa quien le cesara de forma «inmediata».

«Si el señor (Martín) Pérez no da un paso al lado, corresponde a la alcaldesa (Amparo Orts) actuar con responsabilidad y cesarlo de inmediato. No hacerlo sería avalar una conducta inaceptable», opina el partido voxista en Moncada.

En el escrito remitido a medios de comunicación, Vox Moncada ha exigido la dimisión «inmediata» de Pérez «por los graves incidentes ocurridos en la verbena de las fiestas patronales». El grupo municipal manifiesta su «profunda preocupación y condena por los graves incidentes», sobre los que la Guardia Civil ya ha abierto diligencias.

Los hechos, para el partido voxista, «constituyen una grave quiebra de la ejemplaridad que debe exigirse a cualquier representante público. Resulta inadmisible que quien ostenta responsabilidades institucionales se vea envuelto en un altercado de estas características, proyectando una imagen de descontrol y falta de respeto incompatible con el ejercicio de su cargo».