Una ludoteca para paliar la falta de barracones del colegio Orba

El CEIP La Fila, el IES 25 d'Abril y los colegios concertados María Inmaculada, Guía y Vamar de Alfafar han vuelto hoy a las aulas para dar comienzo al curso 2025-2026. No han corrido la misma suerte el CEIP Orba y la Escuela Infantil Rabisancho, los centros ubicados en el Parque Alcosa que fueron los más afectados por la dana, ya que el Orba se tendrá que reconstruir después de su demolición y la escuela que acoge a los niños y niñas de dos a seis años está ultimando su reforma.

Por este motivo, Conselleria ordenó la construcción de un nuevo centro temporal para el Orba con la instalación de barracones, pero no ha llegado a tiempo para la "vuelta al cole" y aunque los módulos estén puestos, el recinto no cumple las garantías de seguridad para el alumnado, ya que, a escasos días de iniciar el curso escolar todavía se encontraban hormigoneras, sacos de arena, contenedores de obra, cables y tubos por el suelo, váteres sin instalar, sillas apiladas en los pasillos y algunas puertas y ventanas sin colocar, además de no disponer de algunos elementos esenciales como espacios con sombra en el patio.

La llegada de vida a estos bloques grises está prevista para el jueves 11 de septiembre, pero, mientras tanto, el Ayuntamiento de Alfafar ha contratado las instalaciones del complejo deportivo SUMA para dar servicio a las familias y que puedan llevar a sus hijos e hijas a esta escuela lúdico-deportiva extraordinaria para que los padres y madres puedan conciliar y los estudiantes tengan un espacio al que acudir.

"Me parece bien que el ayuntamiento haya puesto este servicio a nuestra disposición porque los chicos están aburridos en casa, necesitan recuperar su rutina y estar con sus compañeros", comenta Amparo Roig, madre de un niño de 10 años que ha acudido a la convocatoria. "Mi hijo viene aquí muy a gusto, han pensado muy bien el sitio y se lo van a pasar bien, sobre todo van a desconectar de estar tantas horas en casa", añade.

Por su parte, la concejala de Educación de Alfafar, Amparo Sanjuan, explica que esta escuela lúdica surge de la necesidad que le trasladaron los padres y madres por conciliar: "si no empieza el colegio, no tenemos donde dejarlos". Tras estas peticiones, el consistorio estudió la situación y pensaron en el SUMA, ya que realizaron en esta ubicación la escuela de verano. "Llamamos a SUMA, nos abrieron sus puertas y el pasado jueves se cerró todo para arrancar hoy martes con este servicio, y aquí estamos".

Posible nuevo retraso en los barracones

No obstante, en una mañana lluviosa pocos son los alumnos que han acudido a la cita, 16 estudiantes del Orba y tres del Rabisancho. "Como Conselleria dice que empiezan el día 11, muchas familias han decidido organizarse estos dos días antes de volver al cole; otro motivo que explica el número reducido de niños y niñas es la lluvia, muchas familias han sido muy afectadas por la dana y las alertas meteorológicas aumentan el miedo entre la población", añade.

Por otra parte, Sanjuan duda de que los barracones abran sus puertas este jueves debido al estado en el que todavía se encuentran. "Me dicen que tengo que ser optimista, pero también realista y creo que el jueves no vamos a empezar, por eso hemos contratado el servicio del polideportivo hasta el viernes por si se demora la apertura del centro". "Las aulas prefabricadas están prácticamente listas, pero en los exteriores aún hay trabajo".

De momento, las familias pueden llevar mañana a sus hijos al SUMA de nuevo, en horario de 7.30 horas a 9 en el caso de 'la matinera' y de 9 a 13 horas en el horario general. Mientras tanto, esperan recibir un mensaje por parte de Conselleria para arrancar el jueves en los barracones o si, por el contrario, habrá un nuevo retraso y los menores seguirán yendo, opcionalmente, a las instalaciones deportivas.