Massamagrell retira 50 toneladas de residuos del polígono Bovalar

El Ayuntamiento de Massamagrell ha llevado a cabo una actuación de limpieza intensiva en el Polígono Bovalar que ha permitido retirar más de 50 toneladas de escombros, basura y enseres abandonados. La acumulación de estos residuos había generado una imagen degradada, condiciones insalubres y molestias para las empresas y las personas trabajadoras de la zona.

El origen del problema se encuentra en comportamientos incívicos de quienes han abandonado residuos en la vía pública en lugar de utilizar el ecoparque situado en el propio polígono o el servicio municipal de recogida de trastos, que funciona cada martes a partir de las 20.00 horas.

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha subrayado que "esta actuación era una reivindicación prioritaria del tejido empresarial y un paso necesario para dignificar el Polígono Bovalar. Queremos que nuestros polígonos sean espacios limpios, seguros y atractivos para el trabajo y la inversión".

Asimismo, Gómez ha querido dirigirse a la ciudadanía con un mensaje de responsabilidad: "Desde el Ayuntamiento ponemos los recursos a disposición de todas y todos, pero necesitamos la colaboración vecinal para evitar que se repitan situaciones como esta. El futuro de un Massamagrell más limpio y cuidado depende también de la implicación de cada ciudadano". Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de los espacios públicos y con el mantenimiento de unas condiciones adecuadas tanto en el casco urbano como en las áreas industriales del municipio.